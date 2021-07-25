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Экипаж отца и сына и тандем братьев. ​Первых комбайнеров-тысячников поздравили в Гомельской области

25.07.2021 15:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Комбайнеры-тысячники появились в Гомельской области. Передовиков жатвы – 2021 чествовали в Брагинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экипаж отца и сына и тандем братьев. ​Первых комбайнеров-тысячников поздравили в Гомельской области

Намолот в 1000 тонн зерна преодолели экипаж отца и сына – Михаила и Виталия Солдатенко, а также тандем братьев Петра Ефименко и Михаила Галко.

В Беларуси намолочено уже 1,5 млн тонн зерна нового урожая

Экипаж отца и сына и тандем братьев. ​Первых комбайнеров-тысячников поздравили в Гомельской области

Два года подряд первыми тысячниками в юго-восточном регионе становятся специалисты сельхозпредприятия «Чемерисский». Этого результата они добиваются на технике отечественного производства. К слову, на данный момент аграриями Гомельской области убран каждый четвертый гектар зерновых.

Экипаж отца и сына и тандем братьев. ​Первых комбайнеров-тысячников поздравили в Гомельской области

Михаил Солдатенко, старший комбайнер сельхозпредприятия «Чемерисский»:
Одна из трудных профессий, потому что тут и смотришь за техникой, и смотришь, чтобы никто не обогнал. Волнения очень большие. Цель у меня полторы тысячи по-любому, ну, до двух.

Экипаж отца и сына и тандем братьев. ​Первых комбайнеров-тысячников поздравили в Гомельской области

Благодарности и подарки вручили также водителям, которые перевезли более 1000 тонн зерна нового урожая. Таких в Брагинском районе уже шесть человек.

 
 
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Новости Беларуси. Комбайнеры-тысячники появились в Гомельской области. Передовиков жатвы – 2021 чествовали в Брагинском районе, сообщили в программе Новости «24...
 
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