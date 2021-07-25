Олимпиада в Токио: белорусы заняли четвертое место в стрельбе из лука

Источник материала: ОНТ

«Быстрее, выше, сильнее», а в этом году ещё и «вместе». Ведь олимпийский слоган изменён впервые с 1894 года и гласит, что спортсмены становятся лучшими только в команде – речь о тренерах, семье, врачах, болельщиках. В Токио продолжается летняя олимпиада, белорусы болеют за своих. По итогам третьего дня у наших лучниц был реальный шанс выиграть первую медаль. Команда до последнего сражалась за бронзу.

В целом, конкуренция в стрельбе из лука на Олимпиаде всегда серьезная. В составе сборной Беларуси выступали Карина Козловская, Анна Марусова и Карина Дёминская. Наши обыграли китаянок и японок. Но остановились в шаге от пьедестала, немного уступив команде Германии. Четвертое место – это успешное выступление, ближе из наших к пьедесталу в Токио еще никто не подбирался.

Радует динамика – белорусские атлеты набирают обороты, и, по прогнозам, совсем скоро мы ждём первую олимпийскую награду. Уже этой ночью борьба за медали продолжится. В составе белорусской команды финальные заплывы ждут пловцов. Илья Шиманович и Анастасия Шкурдай будут штурмовать пьедестал на дистанциях 100 метров брассом и баттерфляем.

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