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Дмитрий Басков прокомментировал итоги драфта NHL
Источник материала: ОНТ
Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков прокомментировал результаты драфта новичков NHL. Об этом
По итогам драфта новичков сильнейшей хоккейной лиги мира были выбраны трое белорусов. Данила Климович был задрафтован «Ванкувером», Алексей Колосов – «Филадельфией», Дмитрий Кузьмин – «Виннипегом».
Фото: ХК «Динамо-Минск»
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Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков прокомментировал результаты драфта новичков NHL. Об этом информирует пресс-служба организации. По итогам...
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