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Дмитрий Басков прокомментировал итоги драфта NHL

25.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дмитрий Басков прокомментировал итоги драфта NHL

Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков прокомментировал результаты драфта новичков NHL. Об этом информирует пресс-служба организации.

По итогам драфта новичков сильнейшей хоккейной лиги мира были выбраны трое белорусов. Данила Климович был задрафтован «Ванкувером», Алексей Колосов – «Филадельфией», Дмитрий Кузьмин – «Виннипегом».

Фото: ХК «Динамо-Минск»

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Теги: Минск
 
 
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Председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков прокомментировал результаты драфта новичков NHL. Об этом информирует пресс-служба организации. По итогам...
 
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