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Более 30 человек попали с тепловыми ударами из-за жары в Токио

25.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 30 человек попали с тепловыми ударами из-за жары в Токио

В эти дни в Токио жара не только на спортивных аренах! Воздух прогревается до высоких температур.

И это становится настоящим вызовом для спортсменов, членов делегаций, волонтёров и жителей японской столицы. Из-за жары в больницы попали более 30 человек, двое в тяжелом состоянии. В выходные – +33°C, но из-за высокой влажности, температура кажется еще более высокой.  

Волонтеры на улицах города раздают прохожим специальные шарфы, которые «держат» холод, если их намочить. Также они через громкоговоритель предупреждают горожан и гостей Токио об опасности теплового удара. О самих волонтерах Олимпиады также позаботились – им выдали специальные зонтики. За ситуацией на улицах следит и пожарная охрана, которая в Японии выполняет и функции скорой помощи.  

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В эти дни в Токио жара не только на спортивных аренах! Воздух прогревается до высоких температур. И это становится настоящим вызовом для спортсменов, членов...
 
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