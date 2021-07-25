В деревне Кукличи мотоциклист-бесправник погиб в ДТП

Источник материала: ОНТ

В деревне Кукличи Свислочского района в ДТП погиб 30-летний мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Сообщается, что мотоциклист ехал по ул. Заречной, когда на закруглении дороги он не справился с управлением и, вылетев за пределы проезжей части, ударился головой о дорожный знак. От полученных травм мотоциклист скончался на месте. Его тело нашла семья из Минска, приехавшая в деревню на отдых.

Как сообщается, погибший не надел шлем и даже не имел прав на управление транспортным средством. Водительских прав мужчина лишился 10 мая этого года, после того, как он был задержан сотрудниками ГАИ. Тогда мужчину обнаружили в нетрезвом состоянии за рулем трактора МТЗ. В его организме было выявлено порядка 0,8 промилле алкоголя.

Как отмечается в сообщении, в данный момент не известно кому принадлежал мотоцикл, на котором ехал погибший и как он попал к нему в руки. Не известно и то, в каком состоянии мужчина управлял транспортным средством. При этом, как рассказали правоохранителям местные жители, несколько лет назад в ДТП на мотоцикле также насмерть разбился брат погибшего.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

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