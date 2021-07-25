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Audi сбил мужчину на электросамокате на пр. Машерова в Минске

25.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Audi сбил мужчину на электросамокате на пр. Машерова в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

Легковая Audi сбила водителя электросамоката на пересечении пр. Машерова и ул. Даумана вечером 24 июля в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительной информации водитель Audi ехал со стороны ул. М. Богдановича в направлении ул. Даумана. При повороте направо он совершил наезд на мужчину, пересекавшего дорогу по регулируемому пешеходному переходу. При этом на светофоре горел зеленый свет.

В результате наезда водитель самоката был доставлен в больницу для проведения осмотра. По факту ДТП проводится проверка.

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Теги: Минск
 
 
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Легковая Audi сбила водителя электросамоката на пересечении пр. Машерова и ул. Даумана вечером 24 июля в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома....
 
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