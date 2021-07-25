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Трагедия в Хорватии: восемь человек погибли в ДТП с автобусом
Источник материала: ОНТ
По меньшей мере восемь человек погибли, десятки ранены в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Хорватии. Об этом со ссылкой на информационное агентство
Трагедия произошла утром на трассе неподалеку от города Славонски-Брод. Автобус следовал из Северной Македонии. По неизвестным причинам транспорт вылетел в кювет.
При этом, как сообщил пресс-секретарь региональной полиции Дамир Брежич, значительная часть пассажиров до сих пор находится в автобусе, угроза для их жизни и здоровья сохраняется.
Подробности и причины случившегося устанавливаются.
Фото: Vecernji.hr
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По меньшей мере восемь человек погибли, десятки ранены в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Хорватии. Об этом со ссылкой на информационное...
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