День военно-морского флота отмечают 25 июля

Источник материала: ОНТ

Поздравления сегодня получают моряки и капитаны! День военно-морского флота традиционно отмечают в Беларуси в последнее воскресенье июля.

Несмотря на то, что у нашей страны нет выхода к большой воде, в Советское время многие белорусы служили на флоте. В этот день сослуживцы разных лет встречаются возле музея истории Великой отечественной войны. Торжественный митинг и минута молчания в память об ушедших моряках. А затем общение, воспоминания и, конечно, морские рассказы для юного поколения.

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