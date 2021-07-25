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День военно-морского флота отмечают 25 июля
Источник материала: ОНТ
Поздравления сегодня получают моряки и капитаны! День военно-морского флота традиционно отмечают в Беларуси в последнее воскресенье июля.
Несмотря на то, что у нашей страны нет выхода к большой воде, в Советское время многие белорусы служили на флоте. В этот день сослуживцы разных лет встречаются возле музея истории Великой отечественной войны. Торжественный митинг и минута молчания в память об ушедших моряках. А затем общение, воспоминания и, конечно, морские рассказы для юного поколения.
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Поздравления сегодня получают моряки и капитаны! День военно-морского флота традиционно отмечают в Беларуси в последнее воскресенье июля. Несмотря на то, что у...
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