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Финишировавшая второй велогонщица по ошибке подумала, что выиграла Олимпийские игры

25.07.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Велогонщица из Нидерландов Аннемик ван Влейтен, завоевавшая серебряную медаль на групповой шоссейной гонке в рамках Олимпиады в Токио, думала, что на самом деле финишировала первой.




Как сообщает La Gazzetta dello Sport, она упустила из виду уехавшую в отрыв австрийку Анну Кизенхофер и (как вскоре призналась) представляла, пишет interfax.by, что приближается к финишной черте в качестве новоявленной олимпийской чемпионке. После финиша нидерландке, финишировавшей от Кизенхофер более чем на минуту, объяснили, что она - серебряный призер, а не победитель гонки.

Гонка прошла в воскресенье.
 
 
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Велогонщица из Нидерландов Аннемик ван Влейтен, завоевавшая серебряную медаль на групповой шоссейной гонке в рамках Олимпиады в Токио, думала, что на самом деле...
 
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