Финишировавшая второй велогонщица по ошибке подумала, что выиграла Олимпийские игры

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, она упустила из виду уехавшую в отрыв австрийку Анну Кизенхофер и (как вскоре призналась) представляла,interfax.by, что приближается к финишной черте в качестве новоявленной олимпийской чемпионке. После финиша нидерландке, финишировавшей от Кизенхофер более чем на минуту, объяснили, что она - серебряный призер, а не победитель гонки.