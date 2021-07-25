|
Финишировавшая второй велогонщица по ошибке подумала, что выиграла Олимпийские игры
Источник материала: Партизан
Велогонщица из Нидерландов Аннемик ван Влейтен, завоевавшая серебряную медаль на групповой шоссейной гонке в рамках Олимпиады в Токио, думала, что на самом деле финишировала первой.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, она упустила из виду уехавшую в отрыв австрийку Анну Кизенхофер и (как вскоре призналась) представляла,
Гонка прошла в воскресенье.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Велогонщица из Нидерландов Аннемик ван Влейтен, завоевавшая серебряную медаль на групповой шоссейной гонке в рамках Олимпиады в Токио, думала, что на самом деле...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)