The Washington Post подсчитал сколько айтишников уехало из Беларуси













пишет Bel.biz, демонстрирующие частичный масштаб айтишного исхода. Например, по данным Министерство цифровой трансформации Украины, не менее 3000 белорусских технических работников обратились к ним с просьбой о получении разрешения на работу в Украине. В материале приводятся цифры,Bel.biz, демонстрирующие частичный масштаб айтишного исхода. Например, по данным Министерство цифровой трансформации Украины, не менее 3000 белорусских технических работников обратились к ним с просьбой о получении разрешения на работу в Украине.





Алексей Францкевич, глава Белорусского кризисного центра во Львове, поделился, что Украина, каждую неделю помогает десяткам убегающих белорусов, в основном в возрасте от 19 до 30 лет. Около 80 процентов тех, кто поселяется во Львове, являются IT -специалистами.





Польское агентство инвестиций и торговли в прошлом году поддержало более 4000 виз для белорусских IT-работников. Как сказано в сообщении агентства, 30 белорусских IT -компаний открыли офисы с 1800 сотрудниками и инвестициями в 76,8 миллиона долларов.





Представитель Invest Lithuania Агне Рассьюте сообщила, что, как минимум, 41 белорусская компания открыла офисы в Литве и еще десятки рассматривают возможность переезда. По ее словам, белорусские фирмы планировали переместить в Литву более 2000 человек IT-специалистов и их семьи.





Автор материала вспоминает, что развитие IT-сектора в Беларуси, создание ПВТ и льготных условий работы произошло благодаря тому, что власти ничего не понимали в этой отрасли, не знали, как ее коррумпировать и контролировать, и просто не мешали естественному развитию.





В то время, как Лукашенко уничтожает «восходящую звезду» белорусской экономики, обвиняя IT-предпринимателей в разжигании протестов, другие страны аккумулируют эти ценные таланты у себя, считают авторы материала.