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Потоки воды снесли машины: Бельгия снова уходит под воду
Источник материала: Партизан
Новые наводнения произошли в бельгийском регионе Валлония, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.
Сильные дожди обрушились на регион в субботу. От стихии сильно пострадал города Динант и Намюр.
Потоки воды повредили улицы,
По данным властей, городам был нанесен большой материальный ущерб. Жертв среди населения при этом не зафиксировано.
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Новые наводнения произошли в бельгийском регионе Валлония, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.
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