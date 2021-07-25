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Потоки воды снесли машины: Бельгия снова уходит под воду

25.07.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новые наводнения произошли в бельгийском регионе Валлония, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.




Сильные дожди обрушились на регион в субботу. От стихии сильно пострадал города Динант и Намюр.

Потоки воды повредили улицы, пишет ru.oxu.az, унесли много автомобилей. Также были утечки газа и разлив мазута на улицы.

По данным властей, городам был нанесен большой материальный ущерб. Жертв среди населения при этом не зафиксировано.
 
 
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Новые наводнения произошли в бельгийском регионе Валлония, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.
 
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