











В Токио выступила самая юная участница Олимпиад за последние 50 с лишним лет – с тех пор, как в 1968-м на лед вышла 11-летняя румынская фигуристка Беатриса Хустю.





пишет Трибуна, как она несет флаг Сирии. Речь о Хенд Зазе, которая сыграла в настольный теннис на Играх-2020 в 12 лет и 205 дней. На церемонии открытии вы могли видеть,Трибуна, как она несет флаг Сирии.





А уже на следующий день спортсменка вышла на соревнования. 5 часов на подготовку и участие в церемонии, 6 часов разницы во времени с Сирией – все это дало о себе знать.





Но у Хенд особо не было выбора – она единственная девушка в сирийской делегации из 6 спортсменов, а по новым правилам МОК – флаг несут мужчина и женщина (это сделано, чтобы подчеркнуть равноправие).





Выросла в городе, который сильно пострадал от войны. Соперница сказала, что восхищается Хенд

Оппонентом Зазы на старте Олимпиады стала 39-летняя австрийка Лю Цзя, для которой это уже шестые Игры. В 2005-м она стала чемпионкой Европы за 4 года до рождения Зазы.





«Вчера я спросила свою дочь: «Ты знаешь, что я играю против кого-то, кто на два года старше тебя?» Ее первая реакция была: «Тогда тебе лучше не проигрывать!» – сказала Лю.





Борьбы не получилось – сирийка проиграла 0:4 по сетам (4-11, 9-11, 3-11, 5-11). «Попадание на Олимпиаду – уже достижение, – отметила Заза. – От меня не требовали победы, меня просили играть хорошо. Думаю, у меня было хорошее выступление, и я извлеку уроки из поражения».





Но у нее точно еще все впереди. После матча Лю похвалила юную соперницу: «Есть люди, которым приходится преодолевать трудности. Они потрясающие, им пришлось нелегко. Участвовать в Олимпийских играх в 12 лет, в глубине души я восхищаюсь ей».





Несмотря на юный возраст, Хенд и правда уже прошла немало. Родной город девочки Хама сильно пострадал от гражданской войны и террористических атак, но настольный теннис стал для нее источником радости. Она начала заниматься им в 5 лет, взяв пример с брата.





«За последние 5 лет я пережила много разных событий, особенно когда по всей стране шла война. Это было очень тяжело. Но мне пришлось бороться за это, и это мое послание всем: сражайтесь за свои мечты, старайтесь, независимо от трудностей, которые у вас есть, и вы достигнете своей цели», – говорит Хенд.





В ITTF (Международная федерация настольного тенниса) пишут, что зал в Хаме, в котором до недавнего времени тренировалась Заза, далек от идеальных условий.





Девочка занималась 6 дней в неделю по 3 часа в помещении с четырьмя старыми столами, бетонным полом и с часто отключающимся светом. Это заставляло тренироваться днем, когда температура могла подниматься выше 40 градусов.





При этом Заза стала первым сирийским игроком, которая стала чемпионом своей страны во всех четырех категориях: дети, кадеты, юниоры и взрослые.





«Я очень редко видела, чтобы игрок в этом возрасте играл с такой радостью и тренировался с такой интенсивностью, как Заза. Она никогда не ходила за мячом – она ​​бежала. Хотя, конечно, ее техника нуждалась и все еще нуждается в улучшении, ее решимость, стойкость и желание побеждать – почти гарантия будущего успеха», – сказала о ней эксперт ITTF Ева Дженнер, когда увидела девочку на одном из первых взрослых соревнований.





Теперь Хенд – первая сирийская теннисистка, которая отобралась на Олимпиаду. Это случилось в марте 2020 года, когда она победила в западноазиатском отборочном турнире в Иордании. В финале на тот момент 11-летняя девочка обыграла 42-летнюю ливанку Мариане Саакян.





С таким успехом ее поздравила принцесса Иордании Зейна Рашид, которая представляла свою страну в настольном теннисе на Олимпиадах в Афинах и Пекине.





Перед стартом соревнований Заза выступила с речью, в которой рассказала о своих целях и задачах:





«Хочу сделать сирийский народ счастливым. Не только своими достижениями, но и всем нашим спортом. Это мой первый шаг к Олимпийским играм. Несмотря на все сложности, я не брошу играть. Настольный теннис – это вся моя жизнь. Все свое время я посвятила игре и тренировкам. Если день прошел без тренировки, я чувствую, что мне чего-то не хватает. Это плохой день. Спорт – это здорово для девочки. Занятия спортом делают девушек особенными».





Заза – пятая в списке самых юных на летних Олимпиадах. В Токио также выступает 13-летняя скейтбордистка





Хенд могла выступить на Олимпиаде в 11 лет, если бы ее не перенесли на год. Зато это позволило ей провести хорошую подготовку за пределами Сирии – с олимпийской сборной Китая.





Прямо сейчас сирийку по возрасту обходят только 4 спортсмена – все они выступали до 1936 года. Самым юным на летних ОИ был 10-летний греческий гимнаст Димитриос Лундрас, который участвовал еще на первых Играх в Афинах. Он даже завоевал бронзу в командном выступлении.













В Токио выступает еще один вундеркинд – 13-летняя скейтбордистка из Великобритании Скай Браун. В прошлом году девочка так усиленно готовилась к Играм, что серьезно пострадала во время исполнения трюка. У девочки диагностировали переломы черепа, левого запястья и руки.





Когда ее доставили в больницу, она поначалу не реагировала на вопросы, а затем сказала, что ей повезло остаться в живых.





Самой юной участницей Игр в Токио Скай стать не удалось, но она побила рекорд Британии, который еще на Олимпиаде-1928 в 13 лет и 44 дня установила пловчиха Марджери Хинтон.