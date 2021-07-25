Япония в течение часа выиграла два золота в дзюдо — чемпионами стали брат и сестра

Уникальный случай отмечен сегодня на Олимпийских играх в Токио. В течение одного часа золотые медали в дзюдо выиграли родные брат и сестра — Ута Абе и Хифуми Абе.



Фото olympics.com

Ута Абе победила в весовой категории до 52 кг. В финале она была сильнее француженки Амандин Бушар. Бронза досталась британке Челси Жиль и итальянке Одетте Джуфриде.

Хифуми Абе завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 кг. В финальном поединке он одержал победу над грузином Важой Маргвелашвили. Обладателями бронзы стали бразилец Даниэл Каргнин и дзюдоист из Южной Кореи Баул Ан.

Хифуми Абе 23 года, его сестре Уте 21 год. И брат, и сестра дважды выигрывали чемпионаты мира, причем один раз они стали сильнейшими на одном и том же турнире — в 2018 году в Баку.