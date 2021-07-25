Токио-2020. Спортсменам разрешили снимать маски на подиуме

На летних Олимпийских играх в Токио внесены изменения в правила соревнований относительно профилактических антиковидных мер. Спортсменам разрешили снимать маски на подиуме



Фото olympics.com

Находиться без них можно 30 секунд, чтобы успеть сделать несколько фотографий, сообщает РБК .

Во всех остальных случаях за пределами спортивной площадки атлеты обязаны носить маски.

Первыми новое правило применили победители мужского заплыва на 400 метров комплексным плаванием — американцы Чейз Калиш (золото), Джей Литерленд (серебро) и австралиец Брендон Смит (бронза).