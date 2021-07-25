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Токио-2020. Спортсменам разрешили снимать маски на подиуме

25.07.2021 17:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На летних Олимпийских играх в Токио внесены изменения в правила соревнований относительно профилактических антиковидных мер. Спортсменам разрешили снимать маски на подиуме

Токио-2020. Спортсменам разрешили снимать маски на подиуме
Фото olympics.com

Находиться без них можно 30 секунд, чтобы успеть сделать несколько фотографий, сообщает РБК.

Во всех остальных случаях за пределами спортивной площадки атлеты обязаны носить маски.

Первыми новое правило применили победители мужского заплыва на 400 метров комплексным плаванием — американцы Чейз Калиш (золото), Джей Литерленд (серебро) и австралиец Брендон Смит (бронза).

 

 

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На летних Олимпийских играх в Токио внесены изменения в правила соревнований относительно профилактических антиковидных мер. Спортсменам разрешили снимать...
 
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