ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За наряд Соболенко в Токио Лукашенко точно поставит лайк – вновь облачилась в красно-зеленые цвета с госфлагом на груди

25.07.2021 17:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

О преданности режиму Лукашенко теннисистки Арины Соболенко сказано уже многое. Кажется, этого спортсменке оказалось мало – она решила выделиться и на Олимпиаде.


Фото: instagram.com/olympicteamby, sb.by

Если два беларусских теннисиста Егор Герасимов и Илья Ивашко играли свои матчи первого раунда в форме обычной расцветки, то Соболенка вышла на корт в наряде от Nike в красно-зеленых цветах. Более того, пишет Трибуна, на левой стороне груди теннисистки нанесен государственный флаг.

Матч 1/32 финала Соболенко проводила против польки Магды Линетт (45 WTA). Соседка капитулировала перед третьей ракеткой планеты за 70 минут – 2:6, 1:6.

В 1/16 финала минчанка сыграет с Донной Векич (Хорватия, 47 WТА), которая сегодня оказалась сильнее француженки Каролин Гарсии – 6:2, 6:7 (2:7), 6:3. Ранее теннисистки встречались трижды. Счёт 3:1 в пользу Векич.

Отметим, что в точно таком же наряде Арину можно было увидеть на матчах Кубка федерации.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О преданности режиму Лукашенко теннисистки Арины Соболенко сказано уже многое. Кажется, этого спортсменке оказалось мало – она решила выделиться и на Олимпиаде.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рэпер Макс Корж думает, что бог еще даст белорусам реальный шанс сделать свою страну лучше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by