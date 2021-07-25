|
За наряд Соболенко в Токио Лукашенко точно поставит лайк – вновь облачилась в красно-зеленые цвета с госфлагом на груди
Источник материала: Партизан
О преданности режиму Лукашенко теннисистки Арины Соболенко сказано уже многое. Кажется, этого спортсменке оказалось мало – она решила выделиться и на Олимпиаде.
Фото: instagram.com/olympicteamby, sb.by
Если два беларусских теннисиста Егор Герасимов и Илья Ивашко играли свои матчи первого раунда в форме обычной расцветки, то Соболенка вышла на корт в наряде от Nike в красно-зеленых цветах. Более того,
Матч 1/32 финала Соболенко проводила против польки Магды Линетт (45 WTA). Соседка капитулировала перед третьей ракеткой планеты за 70 минут – 2:6, 1:6.
В 1/16 финала минчанка сыграет с Донной Векич (Хорватия, 47 WТА), которая сегодня оказалась сильнее француженки Каролин Гарсии – 6:2, 6:7 (2:7), 6:3. Ранее теннисистки встречались трижды. Счёт 3:1 в пользу Векич.
Отметим, что в точно таком же наряде Арину можно было увидеть на матчах Кубка федерации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За наряд Соболенко в Токио Лукашенко точно поставит лайк – вновь облачилась в красно-зеленые цвета с госфлагом на груди
О преданности режиму Лукашенко теннисистки Арины Соболенко сказано уже многое. Кажется, этого спортсменке оказалось мало – она решила выделиться и на Олимпиаде.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)