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Рэпер Макс Корж думает, что бог еще даст белорусам реальный шанс сделать свою страну лучше
Источник материала: Партизан
Белорусский рэпер Макс Корж думает, что бог еще даст белорусам реальный шанс сделать свою страну лучше. Об этом он сказал на своем концерте в Одессе.
"У вас были нелегкие времена, сейчас у вас лучше. У нас будет тоже лучше. Все мы идем к одному прекрасному. Через тернии, через трудности. Все мы идем к лучшему", - заметил артист.
"Я думаю, большинство белорусов на свободе, в целости и невредимости. Я думаю, бог нам даст более реальный шанс, более реальную возможность сделать свою страну лучше, всё исправить", - сказал Корж.
Напомним,
"Бороться необходимо. Нужно идти до конца. Требуйте от своих лидеров других решений. Берегите себя, не лезьте напрямую. Не забывайте чьи вы правнуки. Передавайте всем...", - написал рэпер.
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Белорусский рэпер Макс Корж думает, что бог еще даст белорусам реальный шанс сделать свою страну лучше. Об этом он сказал на своем концерте в Одессе.
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