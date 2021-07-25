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Рэпер Макс Корж думает, что бог еще даст белорусам реальный шанс сделать свою страну лучше

25.07.2021 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рэпер Макс Корж думает, что бог еще даст белорусам реальный шанс сделать свою страну лучше. Об этом он сказал на своем концерте в Одессе.



"У вас были нелегкие времена, сейчас у вас лучше. У нас будет тоже лучше. Все мы идем к одному прекрасному. Через тернии, через трудности. Все мы идем к лучшему", - заметил артист.

"Я думаю, большинство белорусов на свободе, в целости и невредимости. Я думаю, бог нам даст более реальный шанс, более реальную возможность сделать свою страну лучше, всё исправить", - сказал Корж.

Напомним, пишет Смартпресс, рэпера замечали на массовых акциях в Минске в 2020 году. Еще 11 августа он написал в своем инстаграме: "Пацаны. Вы победили. Тормозните сегодня. Вы показали, что можете дать отпор. Навели движ на весь мир. Видосов хватит на месяц вперед".

"Бороться необходимо. Нужно идти до конца. Требуйте от своих лидеров других решений. Берегите себя, не лезьте напрямую. Не забывайте чьи вы правнуки. Передавайте всем...", - написал рэпер.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский рэпер Макс Корж думает, что бог еще даст белорусам реальный шанс сделать свою страну лучше. Об этом он сказал на своем концерте в Одессе.
 
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