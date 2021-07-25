"Отбирают права!" Трамп заявил, что Олимпийские игры "испортились"









пишет РИА Новости. Он также обвинил либералов в том, что они хотят повсеместного участия трансгендеров в женских соревнованиях. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Олимпиада "испортилась", потому что мужчины и женщины соревнуются вместе,РИА Новости. Он также обвинил либералов в том, что они хотят повсеместного участия трансгендеров в женских соревнованиях.





"Люди меньше всего хотят, чтобы мужчины соревновались в женском спорте. Очень скоро - мне очень не нравится это говорить - вы не увидите соревнующихся женщин… Они отбирают ваши права! Это движение за права женщин, такого позволять нельзя! Они это позволили теперь и на Олимпийских играх, Олимпийские игры тоже испортились", - сказал Трамп, выступая в Аризоне.





"Если бы я был тренером, я бы не стал разговаривать со слишком большим количеством женщин - такими, какими мы их знаем", - сказал Трамп.





Экс-президент также обругал баскетболиста Леброна Джеймса, с которым он публично враждовал.





"Люди задаются вопросом, каким бы был Леброн Джеймс, если бы он сделал себе операцию", - заявил Трамп.