Китай лидирует в медальном зачете Олимпийских игр в Токио

После трех дней летней Олимпиады в Токио медали выиграли атлеты и сорока стран.



Фото olympics.com

Лидирует в медальном зачете Китай, имеющий шесть золотых, одну серебряную и четыре бронзовые медали.

Сборная Беларуси медалей пока не имеет. Ближе всех к подиуму была женская команда по стрельбе из лука, проигравшая встречу за бронзу.

страна золото серебро бронза всего Китай 6 1 4 11 Япония 5 1 0 6 США 4 2 4 10 Юж. Корея 2 0 3 5 Россия 1 4 2 7 Италия 1 1 3 5 Австралия 1 1 1 3 Франция 1 1 1 3 Венгрия 1 1 0 2 Тунис 1 1 0 2 Австрия 1 0 0 1 Эквадор 1 0 0 1 Иран 1 0 0 1 Косово 1 0 0 1 Таиланд 1 0 0 1 Узбекистан 1 0 0 1 Канада 0 2 0 2 Нидерланды 0 2 0 2 Бразилия 0 1 1 2 Великобритания 0 1 1 2 Индонезия 0 1 1 2 Сербия 0 1 1 2 Тайвань 0 1 1 2 Бельгия 0 1 0 1 Болгария 0 1 0 1 Колумбия 0 1 0 1 Испания 0 1 0 1 Грузия 0 1 0 1 Индия 0 1 0 1 Румыния 0 1 0 1 Германия 0 0 2 2 Казахстан 0 0 2 2 Турция 0 0 2 2 Украина 0 0 2 2 Эстония 0 0 1 1 Израиль 0 0 1 1 Мексика 0 0 1 1 Монголия 0 0 1 1 Словения 0 0 1 1 Швейцария 0 0 1 1

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