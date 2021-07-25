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Китай лидирует в медальном зачете Олимпийских игр в Токио
Источник материала: Навiны
После трех дней летней Олимпиады в Токио медали выиграли атлеты и сорока стран.
Лидирует в медальном зачете Китай, имеющий шесть золотых, одну серебряную и четыре бронзовые медали.
Сборная Беларуси медалей пока не имеет. Ближе всех к подиуму была женская команда по стрельбе из лука,
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После трех дней летней Олимпиады в Токио медали выиграли атлеты и сорока стран.
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