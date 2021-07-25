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WSJ: администрация Байдена рассматривает возможность новых санкций
Источник материала: Партизан
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность нового раунда экономических санкций против Беларуси, пишет Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Белый дом / pixabay
Обсуждение новых санкций началось после визита в Вашингтон Светланы Тихановской,
Сроки новых санкций пока не обсуждались.
“Мы не собираемся анонсировать конкретные действия”, — сказал высокопоставленный чиновник администрации.
Представитель Госдепартамента Нед Прайс также отказался обсуждать конкретные действия США.
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Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность нового раунда экономических санкций против Беларуси, пишет Wall Street Journal со ссылкой на...
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