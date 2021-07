Появился первый в мире олимпийский чемпион по скейтбордингу

Хоригоме по итогам соревнований набрал 37,18 балла. Вторым стал бразилец Кельвин Хофер (36,15), третьим - Джаггер Итон из США (35,35).

Украинские скейтбордисты на нынешней Олимпиаде не представлены.

Хоригоме 22 года, он является победителем четырех этапов Мировой лиги в "стрит". Скейтбордист принес сборной Японии третью золотую медаль на Олимпиаде в Токио, что позволило японской команде выйти на первое место в медальном зачете, имея в активе еще одну серебряную награду.

History made. Glad this is now an Olympic sport. Yuto Horigome wins the first ever #gold medal in #. #2020