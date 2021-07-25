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Появился первый в мире олимпийский чемпион по скейтбордингу

25.07.2021 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стал известен первый в истории олимпийский чемпион по скейтбордингу. Им стал японец Юто Хоригоме.


 
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Олимпиады-2020.

Хоригоме по итогам соревнований набрал 37,18 балла. Вторым стал бразилец Кельвин Хофер (36,15), третьим - Джаггер Итон из США (35,35).

Украинские скейтбордисты на нынешней Олимпиаде не представлены.

Хоригоме 22 года, он является победителем четырех этапов Мировой лиги в "стрит". Скейтбордист принес сборной Японии третью золотую медаль на Олимпиаде в Токио, что позволило японской команде выйти на первое место в медальном зачете, имея в активе еще одну серебряную награду.

History made. Glad this is now an Olympic sport. Yuto Horigome wins the first ever #Olympic gold medal in #skateboarding today. #Tokyo2020
 
 
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Стал известен первый в истории олимпийский чемпион по скейтбордингу. Им стал японец Юто Хоригоме.
 
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