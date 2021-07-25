Появился первый в мире олимпийский чемпион по скейтбордингу





сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Олимпиады-2020. Об этомРБК-Украина,на сайт Олимпиады-2020.





Хоригоме по итогам соревнований набрал 37,18 балла. Вторым стал бразилец Кельвин Хофер (36,15), третьим - Джаггер Итон из США (35,35).





Украинские скейтбордисты на нынешней Олимпиаде не представлены.





Хоригоме 22 года, он является победителем четырех этапов Мировой лиги в "стрит". Скейтбордист принес сборной Японии третью золотую медаль на Олимпиаде в Токио, что позволило японской команде выйти на первое место в медальном зачете, имея в активе еще одну серебряную награду.





Olympic gold medal in # skateboarding today . # Tokyo 2020 History made. Glad this is now an Olympic sport. Yuto Horigome wins the first ever #gold medal in #. #2020



