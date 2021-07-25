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На улицах Бреста установили охлаждающие арки
Источник материала: Партизан
В Бресте придумали, как охлаждаться в жару. Способ простой, но до этого практически нигде не использовался.
Протестировал его и председатель местного горисполкома Александр Рогачук. «Охлаждает хорошо, мне понравилось!» - написал он.
Синоптики говорят,
Охладиться уже успел председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.
- Надеюсь, что уже в предстоящие прогнозируемые жаркие выходные охлаждающие арки будут популярны и у детей, и у взрослых. В том числе, и с учётом их расположения, - написал Рогачук в своем телеграм-канале. Накануне сам протестировал работу конструкций. Охлаждает хорошо, мне понравилось!
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В Бресте придумали, как охлаждаться в жару. Способ простой, но до этого практически нигде не использовался.
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