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Минские власти наказали «Слодыч» за оскорбительный ответ на белорусскоязычное обращение

25.07.2021 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представитель «Слодыча» писала, что белорусскоязычное обращение дискриминирует русскоязычных.


Иллюстрационное фото. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович посещает стенд фабрики «Слодыч» на новогоднем празднике для детей-сирот Кобринского района. 16 декабря 2016 года. Фото: Slodych.by

Учредители инициативы «Ўмовы для мовы» Игорь Случак и Алина Нагорная обратились к кондитерской фабрике «Слодыч» с просьбой добавить белорусский язык на пакеты продукции, сообщает Белсат. Ответ, как пишет «Радио Свабода», был такой:

«…Обращением только на белорусском языке вы избавили возможности русскоговорящих сотрудников ОАО, ответственных за делопроизводство, получить информацию о сути просьбы на том языке, который они используют в повседневной жизни. Таким образом, русскоговорящая категория сотрудников — а это практически 100% — дискриминируется вами по языковому признаку, что нарушает ст. 17 Конституции Республики Беларусь».

Случак и Нагорная обжаловали такой ответ за подписью главного технолога Марии Ярошкиной в прокуратуре и администрации Партизанского района Минска.

Прокуратура обязала руководство «Слодыча» дать ответ на белорусском и привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности. Администрация района составила протокол и передала дело в суд. Управление образования Первомайского района составило протокол о нарушении законодательства о языках (ст. 10.16 КоАП РБ).

Случак и Нагорная с соратниками публиковали подробные инструкции о том, как писать обращения о применении белорусского языка и куда обращаться в случае нарушения языковых прав, издали бумажное пособие «Абаронім мову», а теперь Нагорная пишет книгу «Мова 404» о нарушении языковых прав в Беларуси. В дом Случака и Нагорной периодически наведываются силовики и неизвестные.
 
Теги: Минск
 
 
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Представитель «Слодыча» писала, что белорусскоязычное обращение дискриминирует русскоязычных.
 
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