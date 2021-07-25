В шаге от медалей: белорусские пловцы вышли в финал Олимпийского турнира

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подбираются к олимпийским медалям белорусские пловцы. Анастасия Шкурдай без проблем вышла в финал на дистанции 100 метров баттерфляем, передает «МИР 24».

Набирает ход и лучший пловец Европы прошлого года Илья Шиманович. Сегодня в полуфинале стометровку брассом он, как и обещал, проплыл лучше, чем накануне – уже 59,08 секунды.

«Дальше надо будет поработать над ошибками. Сейчас тренер все проанализирует снова. И завтра надо будет уже по полной работать», – сказал Шиманович.

«Конечно, очень рада попасть в финал. Я не совсем ожидала, что получится, но надежда была. Очень счастлива, что получилось оказаться в «восьмерке» сильнейших», – поделилась Шкурдай.

Удачно сложился сегодняшний день и для белорусских теннисистов. Четвертая ракетка мира Арина Соболенко в первом круге обыграла Магду Линетт из Польши, а Илья Ивашко вышел в 1/16 финала, победив француза Гаэля Монфиса. Пока что лучшим результатом белорусских олимпийцев на Играх в Токио стало четвертое место команды лучниц.

Напомним, ранее рекордсменка по числу участий в Олимпийских играх среди гимнастов Оксана Чусовитина из Узбекистана объявила о завершении карьеры . Заявление она сделала после выступления в квалификации в многоборье. В финал Чусовитина пробиться не смогла. Спортсменке 46 лет.