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В шаге от медалей: белорусские пловцы вышли в финал Олимпийского турнира

25.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подбираются к олимпийским медалям белорусские пловцы. Анастасия Шкурдай без проблем вышла в финал на дистанции 100 метров баттерфляем, передает «МИР 24».

Набирает ход и лучший пловец Европы прошлого года Илья Шиманович. Сегодня в полуфинале стометровку брассом он, как и обещал, проплыл лучше, чем накануне – уже 59,08 секунды.

«Дальше надо будет поработать над ошибками. Сейчас тренер все проанализирует снова. И завтра надо будет уже по полной работать», – сказал Шиманович.

«Конечно, очень рада попасть в финал. Я не совсем ожидала, что получится, но надежда была. Очень счастлива, что получилось оказаться в «восьмерке» сильнейших», – поделилась Шкурдай.

Удачно сложился сегодняшний день и для белорусских теннисистов. Четвертая ракетка мира Арина Соболенко в первом круге обыграла Магду Линетт из Польши, а Илья Ивашко вышел в 1/16 финала, победив француза Гаэля Монфиса. Пока что лучшим результатом белорусских олимпийцев на Играх в Токио стало четвертое место команды лучниц.

Напомним, ранее рекордсменка по числу участий в Олимпийских играх среди гимнастов Оксана Чусовитина из Узбекистана объявила о завершении карьеры. Заявление она сделала после выступления в квалификации в многоборье. В финал Чусовитина пробиться не смогла. Спортсменке 46 лет.

А чуть ранее также после неудачного выступления о завершении карьеры объявила и грузинская спортсменка 52-летняя Нино Салуквадзе. Она является единственной женщиной, которая приняла участие в девяти Олимпиадах.



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Удачно сложился сегодняшний день и для белорусских теннисистов. Четвертая ракетка мира Арина Соболенко в первом круге обыграла Магду Линетт из Польши, а Илья...
 
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