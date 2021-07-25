Олимпиада в Токио: китаец Фабин Ли выиграл золотую медаль в весовой категории до 61 кг

Источник материала: ОНТ

Продолжает выигрывать золотые награды сборная Китая. Представители Поднебесной не оставляют шансов соперникам в тяжелой атлетике.

Фабин Ли выиграл золотую медаль в весовой категории до 61 кг. Серебряным призером стал представитель Индонезии Эко Юли Ираван. Бронзу завоевал Игорь Сон из Казахстана. Также китайцы выиграли первый комплект наград в прыжках в воду. На трехметровом трамплине в синхронных прыжках равных не было Хань Ван и Хинмао Ши. Серебро завоевали канадки, бронзу – немки. Таким образом, у сборной Китая уже 9 медалей, 5 из которых – золотые.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram