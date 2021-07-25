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Японец Юто Хоригоме стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу
Источник материала: ОНТ
Японский спортсмен Юто Хоригоме стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу.
Сегодня в финале соревнований он опередил всех соперников, набрав 37,18 очка. Серебро завоевал бразильский скейтбордист Келвин Хофлер, обладателем бронзовой медали стал американец Джаггер Итон. Скейтбординг впервые включен в программу Олимпийских игр. В Токио скейтбордисты разыгрывают четыре комплекта наград – в номинациях «улица» и «парк» у мужчин и женщин. Также в Токио наряду со скейтбордингом впервые пройдут олимпийские турниры по каратэ, баскетболу 3 на 3, серфингу и спортивному скалолазанию.
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Японский спортсмен Юто Хоригоме стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу. Сегодня в финале соревнований он опередил всех соперников, набрав...
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