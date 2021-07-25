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Доктор Мясников перечислил неочевидные предвестники инфаркта

25.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Доктор Мясников перечислил неочевидные предвестники инфаркта

Российский врач общей практики, врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников рассказал, что об инфаркте могут свидетельствовать не только очевидные симптомы вроде одышки, боли в груди, слабости и потливости, но также и менее распространенные признаки. Об этом информирует РИА «Новости».

Медик отметил, что об инфаркте могут сообщать боль в плече, шее или челюсти, вздутие, речевые нарушения и изжога. Мясников рассказал, что не во всех случаях при подобных симптомах следует сразу звонить в скорую. Необходимо понимать, можно ли относить человека к группе риска.

По словам специалиста, опасности подвержены женщины старше 50 лет и мужчины старше 45 лет, люди с наследственностью, курильщики и люди с проблемами с уровнем сахара и холестерина, а также страдающие от артериальной гипертонии.

Фото: Pixabay

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Российский врач общей практики, врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников рассказал, что об инфаркте могут свидетельствовать не только очевидные симптомы...
 
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