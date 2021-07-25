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Олимпиада в Токио: австрийка Анна Кизенхофер стал победительницей шоссейной групповой велогонки
Источник материала: ОНТ
Австрийская велогонщица Анна Кизенхофер стал победительницей шоссейной групповой гонки на Олимпийских играх.
Спортсменка преодолела дистанцию в 137 км за 3 ч 52 мин и 45 сек. Вслед за Кизенхофер финишировала голландка Аннемик ван Влейтен. Третьей стала итальянка Элиза Лонго Боргини. Единственная белоруска Алена Омелюсик заняла 17-е место, ее отставание от победительницы составило 3 мин. 20 сек.
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Австрийская велогонщица Анна Кизенхофер стал победительницей шоссейной групповой гонки на Олимпийских играх. Спортсменка преодолела дистанцию в 137 км за 3 ч 52 мин...
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