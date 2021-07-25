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Олимпиада в Токио: сборная России завоевала первую золотую награду – в стрельбе из пневматического пистолета
Источник материала: ОНТ
Сборная России завоевала первую золотую награду. В стрельбе из пневматического пистолета победила Виталина Бацарашкина.
Спортсменка выбила 240,3 очка, установив олимпийский рекорд. Второе место за Антоанетой Костадиновой из Болгарии – 239,4 балла. Бронзу завоевала китаянка Цзян Жансинь. Белоруска Виктория Чайка в этом виде программы не прошла в финал, завершив выступление в квалификации с 11-м результатом.
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Олимпиада в Токио: сборная России завоевала первую золотую награду – в стрельбе из пневматического пистолета
Сборная России завоевала первую золотую награду. В стрельбе из пневматического пистолета победила Виталина Бацарашкина. Спортсменка выбила 240,3 очка, установив...
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