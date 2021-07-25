Мобильные бригады медиков в Гродненской области сделают прививку от COVID-19 прямо на рабочем месте

Источник материала: ОНТ

Продолжается массовая вакцинация. В Гродненской области акцент делают на работу мобильных бригад – их здесь свыше 300.





Главный плюс – не нужно идти в медучреждение, прививку сделают прямо на рабочем месте. Медики 6-й городской поликлиники, уже во второй раз, приехали на предприятие «Спецавтохозяйство». Коллектив большой – 680 человек. Работа этих людей – поддерживать чистоту в городе: убирать дворы, улицы, вывозить мусор. Минувшая рабочая неделя оказалась горячей во всех смыслах – пришлось очищать Гродно от последствий мощного ливня, сейчас появилось время уделить внимание здоровью.

В регионе стараются создать максимум условий для вакцинации. По всей области открыты 90 стационарных прививочных пунктов. В том числе и в торговых центрах.

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