Велопробег «Во имя Победы» прошел в Брестском районе

Источник материала: ОНТ

Масштабный велопробег «Во имя Победы» собрал жителей Брестского района.





Спортивный праздник приурочили ко Дню освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Место сбора символическое – на площадке у Брестской крепости, здесь регистрация, инструктаж и небольшой концерт. Велосипедисты съехались со всей округи, профессионалы и любители, компании, семьи и трудовые коллективы.

Маршрут – 14 километров. Пролегал по брестским улицам в направлении деревни Скоки. На всём пути велосипедистов сопровождал дорожный патруль, техническая служба и медики. К счастью, помощь не понадобилась, к финишу пришли все без исключения. Немного уставшие, зато с полным восторгом.

Павел Волынец, заместитель председателя Брестского райисполкома: «На территории района девять тысяч похоронено военнослужащих, которые освобождали Брестский район, из них семь тысяч неизвестны, и в эти дни на каждом воинском захоронении, в каждой деревне отдается память, односельчане отдают своим родственникам, знакомым, которые погибли в годы войны, естественно, для нас это очень важно».

Расположенный у самой границы, Брестский район – последний из освобождённых в июле 44-го. Это была Люблин-Брестская наступательная операция Красной армии, противник тщательно готовился, в боях за западные рубежи полегло много наших солдат. В деревне Скоки есть братская могила и памятник, который установили местные жители. Всех, кто сражался за родину, и погиб от рук оккупантов, почтили минутой молчания и возложили к монументу цветы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram