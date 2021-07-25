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Велопробег «Во имя Победы» прошел в Брестском районе

25.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Велопробег «Во имя Победы» прошел в Брестском районе

Масштабный велопробег «Во имя Победы» собрал жителей Брестского района.


Спортивный праздник приурочили ко Дню освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Место сбора символическое – на площадке у Брестской крепости, здесь регистрация, инструктаж и небольшой концерт. Велосипедисты съехались со всей округи, профессионалы и любители, компании, семьи и трудовые коллективы. 

Маршрут – 14 километров. Пролегал по брестским улицам в направлении деревни Скоки. На всём пути велосипедистов сопровождал дорожный патруль, техническая служба и медики.  К счастью, помощь не понадобилась, к финишу пришли все без исключения. Немного уставшие, зато с полным восторгом.

Павел Волынец, заместитель председателя Брестского райисполкома: «На территории района девять тысяч похоронено военнослужащих, которые освобождали Брестский район, из них семь тысяч неизвестны, и в эти дни на каждом воинском захоронении, в каждой деревне отдается память, односельчане отдают своим родственникам, знакомым, которые погибли в годы войны, естественно, для нас это очень важно».

Расположенный у самой границы, Брестский район – последний из освобождённых в июле 44-го. Это была Люблин-Брестская наступательная операция Красной армии, противник тщательно готовился, в боях за западные рубежи полегло много наших солдат. В деревне Скоки есть братская могила и памятник, который установили местные жители. Всех, кто сражался за родину, и погиб от рук оккупантов, почтили минутой молчания и возложили к монументу цветы. 

 

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Масштабный велопробег «Во имя Победы» собрал жителей Брестского района. Спортивный праздник приурочили ко Дню освобождения района от немецко-фашистских...
 
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