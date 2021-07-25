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Велопробег «Во имя Победы» прошел в Брестском районе
Источник материала: ОНТ
Масштабный велопробег «Во имя Победы» собрал жителей Брестского района.
Спортивный праздник приурочили ко Дню освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Место сбора символическое – на площадке у Брестской крепости, здесь регистрация, инструктаж и небольшой концерт. Велосипедисты съехались со всей округи, профессионалы и любители, компании, семьи и трудовые коллективы.
Маршрут – 14 километров. Пролегал по брестским улицам в направлении деревни Скоки. На всём пути велосипедистов сопровождал дорожный патруль, техническая служба и медики. К счастью, помощь не понадобилась, к финишу пришли все без исключения. Немного уставшие, зато с полным восторгом.
Расположенный у самой границы, Брестский район – последний из освобождённых в июле 44-го. Это была Люблин-Брестская наступательная операция Красной армии, противник тщательно готовился, в боях за западные рубежи полегло много наших солдат. В деревне Скоки есть братская могила и памятник, который установили местные жители. Всех, кто сражался за родину, и погиб от рук оккупантов, почтили минутой молчания и возложили к монументу цветы.
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Масштабный велопробег «Во имя Победы» собрал жителей Брестского района. Спортивный праздник приурочили ко Дню освобождения района от немецко-фашистских...
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