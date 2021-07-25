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Уборочная-2021: аграрии собрали уже 1,5 млн тонн зерновых

25.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уборочная-2021: аграрии собрали уже 1,5 млн тонн зерновых

Риск пожаров вновь и в наших лесах. Новая неделя начнётся с жары. Термометры покажут выше +30°С. Будет без дождей. И этот период, несмотря на высокие температуры, в свою пользу используют аграрии. За короткий период, пока позволяет погода, нужно собрать урожай.


Темпы набраны хорошие. В закромах 1,5 миллиона тонн зерна! Это больше, чем в прошлом году на это время. В локомотиве Брестская область. Здесь убрана треть зерновых и зернобобовых, намолот приближается к полумиллиону. Затем идут Минщина и Гомельщина. Традиционно позже начинают уборку на севере страны – в Витебской области. Здесь собрано более 155 тыс. тонн зерна.

Фото: БЕЛТА

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Риск пожаров вновь и в наших лесах. Новая неделя начнётся с жары. Термометры покажут выше +30°С. Будет без дождей. И этот период, несмотря на высокие температуры, в...
 
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