Уборочная-2021: аграрии собрали уже 1,5 млн тонн зерновых

Источник материала: ОНТ

Риск пожаров вновь и в наших лесах. Новая неделя начнётся с жары. Термометры покажут выше +30°С. Будет без дождей. И этот период, несмотря на высокие температуры, в свою пользу используют аграрии. За короткий период, пока позволяет погода, нужно собрать урожай.





Темпы набраны хорошие. В закромах 1,5 миллиона тонн зерна! Это больше, чем в прошлом году на это время. В локомотиве Брестская область. Здесь убрана треть зерновых и зернобобовых, намолот приближается к полумиллиону. Затем идут Минщина и Гомельщина. Традиционно позже начинают уборку на севере страны – в Витебской области. Здесь собрано более 155 тыс. тонн зерна.

Фото: БЕЛТА

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