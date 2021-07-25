ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Свод правил занимает 70 страниц. Что обязаны делать спортсмены на Олимпиаде в Токио?

25.07.2021 19:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Отсутствие болельщиков на трибунах – не единственное ковидное ограничение. Свод правил для спортсменов и журналистов занимает порядка 70 печатных страниц, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Свод правил занимает 70 страниц. Что обязаны делать спортсмены на Олимпиаде в Токио?

Каждый, кто приезжает на Олимпиаду, должен установить два мобильных приложения: своего рода паспорт, где нужно каждый день заполнять анкету о состоянии здоровья, и программу, которая через GPS контролирует все передвижения и контакты с зараженными.

Также спортсменам и журналистам нельзя выходить за пределы олимпийских объектов. Те, кто живут в отелях, могут выходить на улицу только на 15 минут, а первые 14 дней передвигаться по городу можно только на специальных автобусах и такси. Общаться с водителями и с другими местными жителями запрещено.

Свод правил занимает 70 страниц. Что обязаны делать спортсмены на Олимпиаде в Токио?

Во время Игр ограничена продажа алкоголя. В Олимпийской деревне пить можно, но только в одиночестве и в своей комнате. Одним словом, этот старт четырехлетия некоторые уже окрестили «играми строгого режима». И это не говоря об обязательном ношении масок. Везде, вообще везде, даже в бассейне.

Читайте также: 

Выступление белорусов на ОИ в Токио. Какими результатами уже можно гордиться?

Илья Шиманович на Олимпиаде в Токио: «Сама атмосфера на высшем уровне»

«Поступают небольшие жалобы». Дмитрий Довгаленок рассказал о проблемах, с которыми столкнулись спортсмены на Олимпиаде

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отсутствие болельщиков на трибунах – не единственное ковидное ограничение. Свод правил для спортсменов и журналистов занимает порядка 70 печатных страниц,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первое большое интервью в должности министра. Вадим Синявский о дефиците кадров, снятии флагов и имидже спасателей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by