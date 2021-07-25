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«Поступают небольшие жалобы». Дмитрий Довгалёнок рассказал о проблемах, с которыми столкнулись спортсмены на Олимпиаде

25.07.2021 19:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Захватывающим получился путь спортсменов в Страну восходящего солнца. Во-первых, им нельзя приезжать на Олимпиаду раньше, чем за пять дней до начала соревнований. Разница во времени с Токио – 6 часов, и привыкнуть к новому часовому поясу за несколько дней не всегда получается. Во-вторых, сам перелет проходит не самым комфортным способом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Тем, кому еще предстоит дорога на противоположную часть нашего континента, шеф белорусской миссии на Олимпийских играх Дмитрий Довгаленок передает отдельный привет.

«Поступают небольшие жалобы». Дмитрий Довгалёнок рассказал о проблемах, с которыми столкнулись спортсмены на Олимпиаде

Дмитрий Довгаленок, шеф белорусской миссии на Олимпийских играх в Токио:
Путь сюда довольно-таки длинный. И если всем кажется, что самое длинное расстояние – это провести в самолете, увы, организаторы не справляются с потоком. Особенно это ощущается по аэропорту Нарита, можно просидеть в аэропорту более 5 часов.

Что касается самой деревни, по организации здесь все работает как часы, поступают небольшие жалобы по транспорту, по перемещению спортсменов на спортивные объекты и со спортивных объектов. Транспорт ходит, они стараются заполнять максимально, не дают свободного посадочного места, чтобы можно было сидеть друг за другом одному на двух сиденьях.

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Захватывающим получился путь спортсменов в Страну восходящего солнца. Во-первых, им нельзя приезжать на Олимпиаду раньше, чем за пять дней до начала соревнований....
 
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