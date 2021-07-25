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Белорусский Нотр-Дам. Вот как отреставрируют Будславский костёл после пожара
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Непредсказуемость стихии белорусы познали в мае 2021 года. Один из самых величественных костелов Беларуси, костел в Будславе, горел. Икону Матери Божьей вынести успели, но огонь уничтожил крышу, пострадали центральный купол с ценными фресками и своды, обнажилась старинная кладка. Полное обследование здания завершили только в конце июня, но к реконструкции пока не приступали, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Белорусский Нотр-Дам. Пожар в Будславе не мог не вызвать аналогий с трагедией двухлетней давности в Париже: 15 апреля 2019 года мир увидел, как горит один из символов Франции. Кстати, Будславский храм, как и Нотр-Дам, числится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Правда, в белорусском случае как место проведения Будславского феста.
Сюда пешком добираются десятки тысяч верующих из разных стран мира. На праздник съезжаются епископы католической церкви. Этот год не стал исключением.
Первый деревянный храм был построен бернардинцами в 1589 году. Новому костелу воевода минский передал икону Богоматери, подаренную ему Папой Климентом VIII. Строительство каменного храма началось уже в 17 веке. Храм действовал и при разделах Речи Посполитой. В 1994 году Папа Римский Иоанн Павел II присвоил костелу титул малой базилики.
Вплоть до мая месяца 2021 года к чудотворной иконе стекались прихожане со всей страны. Пока не случилась трагедия. Напомним, пожар в костеле произошел 11 мая. Обрушилась крыша храма.
От пламя пострадали стропильные конструкции и свод центрального нефа. Икону Матери Божьей Будславской, святые дары и другое имущество успели вынести. В тот же день католическая церковь обратилась к людям за помощью в сборе средств на восстановление санктуария.
Были открыты специальные счета. Для тысяч верующих произошедшее стало национальной трагедией, и буквально за первые сутки собрали 40 тысяч рублей.
Дмитрий Дубовик, настоятель костела Вознесения Пресвятой Девы Марии:
Люди фактически со всего мира отозвались на беду с будславской святыней. Не осталось в стороне и государство. Как говорят, нет худа без добра. Такие случаи в очередной раз показывают, насколько народ может быть един.
Александр Яшевский, председатель комиссии Минско-Могилевской архиепархии по ликвидации последствий и реконструкции Будславской святыни:
И даже без крыши в знаменитом Будславском костеле чувствуется величие. Каждый сантиметр колонн и сводов пропитан историей. Свой трагический след в современной летописи святыни уже навсегда оставит и случившаяся катастрофа. 11 мая здесь теперь каждый вспоминает как скорбную дату.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Специалисты исследовали фундаменты костела и грунт под ними: изношенность 55 %. Болячек у здания хватает: отсутствие гидроизоляции, сырой подвал и влажные стены.
Александр Кручанов, заместитель председателя Миноблисполкома:
Сейчас в костеле тихо и пустынно. Не проходят службы. Не встретишь тут прихожан. Из постоянных обитателей лишь птицы под сводами святыни, которые напоминают: храм жив и будет жить. Храм и правда оживет уже через неделю. Совсем скоро тут застучат молотки и будут слышны голоса рабочих. Вырастет строительный городок и леса для возведения металлоконструкций под купол. Их обошьют деревом, а уже в течение следующих двух лет смонтируют медное покрытие, как было до пожара. Пока от водной стихии спасаются временной кровлей.
Дмитрий Дубовик:
Раскрытие трещин продолжается. Специальные приборы отслеживают этот процесс в круглосуточном режиме.
Александ Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:
Проектная документация по реставрации святыни уже готова и находится на экспертизе. Но чтобы ускорить работы, чертежи параллельно переданы подрядной организации. Уже запущен процесс изготовления необходимых материалов. Вокруг этого вопроса много споров. Историки и искусствоведы сетуют: памятник зодчества 17 века необходимо восстановить в первозданном виде. Однако архивных документов у будславской святыни нет. Необходимые инженерные обмеры начали делаться только сейчас.
Александр Кручанов:
В результате пожара под штукатуркой обнаружены старинные росписи. Реставраторам предстоит слой за слоем, по сантиметру освободить уникальные фрески и вдохнуть в живопись вторую жизнь, при этом сохранить первоначальный облик. Пока работы по восстановлению кровли будут финансироваться за счет пожертвований. В будущем году средства на реновацию костела выделят как из местного, так и республиканского бюджетов.
Вероника Кудринецкая:
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Новости Беларуси. Непредсказуемость стихии белорусы познали в мае 2021 года. Один из самых величественных костелов Беларуси, костел в Будславе, горел. Икону Матери...
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