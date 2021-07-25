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Белорусский Нотр-Дам. Вот как отреставрируют Будславский костёл после пожара

25.07.2021 19:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Непредсказуемость стихии белорусы познали в мае 2021 года. Один из самых величественных костелов Беларуси, костел в Будславе, горел. Икону Матери Божьей вынести успели, но огонь уничтожил крышу, пострадали центральный купол с ценными фресками и своды, обнажилась старинная кладка. Полное обследование здания завершили только в конце июня, но к реконструкции пока не приступали, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О результатах экспертизы, о том, какой ущерб памятнику нанес пожар в мае и в каком именно виде будет отреконструирован костел, знает Вероника Кудринецкая.

Белорусский Нотр-Дам. Пожар в Будславе не мог не вызвать аналогий с трагедией двухлетней давности в Париже: 15 апреля 2019 года мир увидел, как горит один из символов Франции. Кстати, Будславский храм, как и Нотр-Дам, числится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Правда, в белорусском случае как место проведения Будславского феста.

Белорусский Нотр-Дам. Вот как отреставрируют Будславский костёл после пожара

Сюда пешком добираются десятки тысяч верующих из разных стран мира. На праздник съезжаются епископы католической церкви. Этот год не стал исключением.

Белорусский Нотр-Дам. Вот как отреставрируют Будславский костёл после пожара

Первый деревянный храм был построен бернардинцами в 1589 году. Новому костелу воевода минский передал икону Богоматери, подаренную ему Папой Климентом VIII. Строительство каменного храма началось уже в 17 веке. Храм действовал и при разделах Речи Посполитой. В 1994 году Папа Римский Иоанн Павел II присвоил костелу титул малой базилики.

Белорусский Нотр-Дам. Вот как отреставрируют Будславский костёл после пожара

Вплоть до мая месяца 2021 года к чудотворной иконе стекались прихожане со всей страны. Пока не случилась трагедия. Напомним, пожар в костеле произошел 11 мая. Обрушилась крыша храма.

Белорусский Нотр-Дам. Вот как отреставрируют Будславский костёл после пожара

От пламя пострадали стропильные конструкции и свод центрального нефа. Икону Матери Божьей Будславской, святые дары и другое имущество успели вынести. В тот же день католическая церковь обратилась к людям за помощью в сборе средств на восстановление санктуария.

Белорусский Нотр-Дам. Вот как отреставрируют Будславский костёл после пожара

Были открыты специальные счета. Для тысяч верующих произошедшее стало национальной трагедией, и буквально за первые сутки собрали 40 тысяч рублей.

Белорусский Нотр-Дам. Вот как отреставрируют Будславский костёл после пожара

Дмитрий Дубовик, настоятель костела Вознесения Пресвятой Девы Марии:
Большая часть – это все-таки юридические лица. Насколько я помню, 411 тысяч рублей, плюс приходы. Очень всем благодарны за помощь, которую нам оказывают, надеюсь, и дальше будут оказывать.

Белорусский Нотр-Дам. Вот как отреставрируют Будславский костёл после пожара

Люди фактически со всего мира отозвались на беду с будславской святыней. Не осталось в стороне и государство. Как говорят, нет худа без добра. Такие случаи в очередной раз показывают, насколько народ может быть един.

Белорусский Нотр-Дам. Вот как отреставрируют Будславский костёл после пожара

Александр Яшевский, председатель комиссии Минско-Могилевской архиепархии по ликвидации последствий и реконструкции Будславской святыни:
Супрацоўніцтва паміж касцёлам і дзяржавай заўсёды з'яўляецца неабходным, бо ў нас агульная мэта – служыць людзям нашай краіны. Арганізацыя сумеснай камісіі з боку Мінскага аблвыканкама і Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі было добрым рашэннем, таму што гэтыя рэгулярныя спатканні і з прадстаўнікамі Міністэрства культуры, з апаратам упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцяў, з праектнай арганізацыяй, з падраднай арганізацыяй дапамаглі, працэс адбудовы з большай хуткасцю пайшоў наперад. Хочацца выказаць удзячнасць губернатару Мінскай вобласці і ўсім супрацоўнікам Міністэрства культуры, апарату ўпаўнаважанага па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў, а таксама ўсім арганізацыям за ўклад у аднаўленне будслаўскай святыні, якая з'яўляецца каталіцкім сэрцам нашай краіны.

Белорусский Нотр-Дам. Вот как отреставрируют Будславский костёл после пожара

И даже без крыши в знаменитом Будславском костеле чувствуется величие. Каждый сантиметр колонн и сводов пропитан историей. Свой трагический след в современной летописи святыни уже навсегда оставит и случившаяся катастрофа. 11 мая здесь теперь каждый вспоминает как скорбную дату.

Белорусский Нотр-Дам. Вот как отреставрируют Будславский костёл после пожара

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
После майского пожара конструкция храма продолжает разрушаться. Летом из-за жары. Зимой риски могут увеличиться из-за холода. Работа впереди предстоит сложная. На окончательное восстановление святыни уйдет не меньше пяти лет.

Белорусский Нотр-Дам. Вот как отреставрируют Будславский костёл после пожара

Специалисты исследовали фундаменты костела и грунт под ними: изношенность 55 %. Болячек у здания хватает: отсутствие гидроизоляции, сырой подвал и влажные стены.

Белорусский Нотр-Дам. Вот как отреставрируют Будславский костёл после пожара

Александр Кручанов, заместитель председателя Миноблисполкома:
После обследования мы получили информацию, что представляет из себя здание, какие там есть негативные моменты и где надо проектной организации уделить особое внимание. После этого мы разделили на этапы. Первый этап – это восстановление кровли. То, что позволит нам закрыть контур костела и проводить в дальнейшем работы по восстановлению внутри.

Белорусский Нотр-Дам. Вот как отреставрируют Будславский костёл после пожара

Сейчас в костеле тихо и пустынно. Не проходят службы. Не встретишь тут прихожан. Из постоянных обитателей лишь птицы под сводами святыни, которые напоминают: храм жив и будет жить. Храм и правда оживет уже через неделю. Совсем скоро тут застучат молотки и будут слышны голоса рабочих. Вырастет строительный городок и леса для возведения металлоконструкций под купол. Их обошьют деревом, а уже в течение следующих двух лет смонтируют медное покрытие, как было до пожара. Пока от водной стихии спасаются временной кровлей.

Белорусский Нотр-Дам. Вот как отреставрируют Будславский костёл после пожара

Дмитрий Дубовик:
Дождь довольно сильный был, не знаю, сколько месячной нормы выпало. Костел замок, но не так сильно, как мог бы замокнуть, если бы не было временного закрытия костела. Можно увидеть, что замокли немного стены. Как многим я говорю, хорошо, что 80 % воды мы отвели, 20 %  то есть меньше, чем могло бы быть.

Раскрытие трещин продолжается. Специальные приборы отслеживают этот процесс в круглосуточном режиме.

Белорусский Нотр-Дам. Вот как отреставрируют Будславский костёл после пожара

Александ Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:
В четверг состоялось совещание в аппарате уполномоченного по делам религий и национальностей с участием руководства Минско-Могилевской архиепархии, а также руководителя проектного института, выработаны подходы по организации восстановления крыши. Мы надеемся, что до конца июля проектная документация будет окончательно доработана, в августе уже начнется восстановление крыши Будславского костела. Предварительно «Главгосстройэкспертиза» рассмотрела проект, имеются незначительные замечания, которые в рабочем порядке будут устранены.

Белорусский Нотр-Дам. Вот как отреставрируют Будславский костёл после пожара

Проектная документация по реставрации святыни уже готова и находится на экспертизе. Но чтобы ускорить работы, чертежи параллельно переданы подрядной организации. Уже запущен процесс изготовления необходимых материалов. Вокруг этого вопроса много споров. Историки и искусствоведы сетуют: памятник зодчества 17 века необходимо восстановить в первозданном виде. Однако архивных документов у будславской святыни нет. Необходимые инженерные обмеры начали делаться только сейчас.

Белорусский Нотр-Дам. Вот как отреставрируют Будславский костёл после пожара

Александр Кручанов:
За уже приходом были вопросы, связанные с заключением договоров. С проектной организацией заключены, с подрядной организацией заключены, перечислены авансы, научные руководители есть, которые по рекомендациям Министерства культуры. Уже активно идет работа. Вторым этапом будет разработка проектной документации полностью на реставрацию всего костела.

Белорусский Нотр-Дам. Вот как отреставрируют Будславский костёл после пожара

В результате пожара под штукатуркой обнаружены старинные росписи. Реставраторам предстоит слой за слоем, по сантиметру освободить уникальные фрески и вдохнуть в живопись вторую жизнь, при этом сохранить первоначальный облик. Пока работы по восстановлению кровли будут финансироваться за счет пожертвований. В будущем году средства на реновацию костела выделят как из местного, так и республиканского бюджетов.

Вероника Кудринецкая:
Несмотря на пожар, санктуарий смог сохранить свое величие и сегодня он несет ту самую былую мощь, заложенную почти полтысячелетия назад.

 
 
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Новости Беларуси. Непредсказуемость стихии белорусы познали в мае 2021 года. Один из самых величественных костелов Беларуси, костел в Будславе, горел. Икону Матери...
 
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