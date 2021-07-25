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Илья Шиманович на Олимпиаде в Токио: «Сама атмосфера на высшем уровне»

25.07.2021 19:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Заглянем за кулисы большого спортивного форума и узнаем, почему эти соревнования спортсмены уже прозвали «играми строгого режима». Заодно оценим первые дни Олимпиады в Токио с точки зрения успешности выступления белорусских спортсменов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Илья Шиманович вышел в финал на дистанции 100 метров брассом.

Илья Шиманович на Олимпиаде в Токио: «Сама атмосфера на высшем уровне»

Илья Шиманович, финалист Олимпийских игр в Токио:
Бассейн нравится, вода довольно-таки приятная, теплая. Глубина бассейна тоже устраивает. Сама атмосфера на высшем уровне.

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Новости Беларуси. Заглянем за кулисы большого спортивного форума и узнаем, почему эти соревнования спортсмены уже прозвали «играми строгого режима». Заодно...
 
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