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Илья Шиманович на Олимпиаде в Токио: «Сама атмосфера на высшем уровне»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Заглянем за кулисы большого спортивного форума и узнаем, почему эти соревнования спортсмены уже прозвали «играми строгого режима». Заодно оценим первые дни Олимпиады в Токио с точки зрения успешности выступления белорусских спортсменов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Илья Шиманович, финалист Олимпийских игр в Токио:
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Новости Беларуси. Заглянем за кулисы большого спортивного форума и узнаем, почему эти соревнования спортсмены уже прозвали «играми строгого режима». Заодно...
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