Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сразу 4 мировые компании прекратили сотрудничество с БелАЗом и БМЗ Санкции действуют.

Немецкая Becker Group в частности заявила, что «после введения санкций ЕС в отношении БелАЗа, Becker Group прекратила все операции с БелАЗом и любыми лицами, принадлежащими или контролируемыми БелАЗом, с 9 июля 2021 года».Датская группа Danfoss сказала, что «прекратила бизнес, не соответствующий указанным правилам санкций».Другая немецкая компания, Liebherr, которая раньше поставляла станки и другое оборудование для БелАЗа, также подтвердила, что ее «политика (заключается) в соблюдении применимых норм и правил».