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Сразу 4 мировые компании прекратили сотрудничество с БелАЗом и БМЗ

25.07.2021 20:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сразу 4 мировые компании прекратили сотрудничество с БелАЗом и БМЗ
Иллюстративное фото
Мировые компании Becker Group, Liebherr, Danfoss и Yokohama отказались от сотрудничества с БелАЗом и Белорусским металлургическим заводом (БМЗ), пишет nashaniva.

Немецкая Becker Group в частности заявила, что «после введения санкций ЕС в отношении БелАЗа, Becker Group прекратила все операции с БелАЗом и любыми лицами, принадлежащими или контролируемыми БелАЗом, с 9 июля 2021 года».

Датская группа Danfoss сказала, что «прекратила бизнес, не соответствующий указанным правилам санкций».

Другая немецкая компания, Liebherr, которая раньше поставляла станки и другое оборудование для БелАЗа, также подтвердила, что ее «политика (заключается) в соблюдении применимых норм и правил».
 
 
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