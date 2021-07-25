|
«Вот как я это видел глазами своими». Рассказ мальчика, который выжил после удара молнии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Корреспондент Оксана Семашко разыскала тех, кому повезло выжить после удара молнии. Возможно, их воспоминания и эмоции помогут в будущем принимать правильные решения в экстренных ситуациях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Шанс на жизнь был равен нулю, когда девятилетнего Стаса с головы до ног пронзила молния. Теперь его преследуют сотрясения от малейшего удара. Правда, электрический разряд наделил ребенка гиперактивностью.
Станислав Царев:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Корреспондент Оксана Семашко разыскала тех, кому повезло выжить после удара молнии. Возможно, их воспоминания и эмоции помогут в будущем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)