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«Вот как я это видел глазами своими». Рассказ мальчика, который выжил после удара молнии

25.07.2021 20:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Корреспондент Оксана Семашко разыскала тех, кому повезло выжить после удара молнии. Возможно, их воспоминания и эмоции помогут в будущем принимать правильные решения в экстренных ситуациях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Вот как я это видел глазами своими». Рассказ мальчика, который выжил после удара молнии

Шанс на жизнь был равен нулю, когда девятилетнего Стаса с головы до ног пронзила молния. Теперь его преследуют сотрясения от малейшего удара. Правда, электрический разряд наделил ребенка гиперактивностью.

«Вот как я это видел глазами своими». Рассказ мальчика, который выжил после удара молнии

Станислав Царев:
В больнице лежал, в санатории. Все интересовались, что это со мной, все спрашивали. Местной знаменитостью называли. Как это молния ударила, я не понимаю этого, как это могло со мной произойти. Вот как я это видел глазами своими, то я пошел спать, лег на кровать к бабушке и спал, в этот день со мной ничего не произошло. И вот только очнулся утром – в больнице. И все. Вижу папу, стоящего перед собой.

Что можно и чего нельзя делать во время грозы? Подробнее здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Корреспондент Оксана Семашко разыскала тех, кому повезло выжить после удара молнии. Возможно, их воспоминания и эмоции помогут в будущем...
 
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