Источник материала: UDF



Фото: ТАСС

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экономист предрек россиянам повторение дефолта 1998 года Миллионы рядовых граждан оказались на грани полного разорения.

Миллионы рядовых граждан оказались на грани полного разорения, считает. Он отмечает, что с момента начала проблем в экономике из-за «коронакризиса» россияне практически полностью потратили свои денежные накопления, взяли максимально возможный объем кредитов и при этом максимально сократили свои расходы. Вместе с тем, ради увеличения доходов граждане уже занимаются всеми доступными им подработками и «халтурой».Делягин уверен, что многие россияне уже использовали все доступные им опции по отсрочке кредитных платежей, а также аналогичные возможности, представляемые ресурсо-снабжающими компаниями. Таким образом, все кто уже испробовал перечисленные выше способы остаться на плаву, находятся на грани личного банкротства, делает вывод он.С учетом этого, Делягин не исключает, что наступающий август действительно окажется «черным», в случае, если по России прокатится масштабная волна личных банкротств. Ее эффект экономист сравнивает с последствиями дефолта 1998 года. В результате в стране резко упадет деловая активность, а большая часть населения окажется во власти депрессию и чувства безнадежности, прогнозирует он. С подобным «багажом» властям будет крайне сложно вывести страну из кризиса и вернуть ее к экономическому росту, заключает Делягин.