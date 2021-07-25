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Экономист предрек россиянам повторение дефолта 1998 года

25.07.2021 20:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Экономист предрек россиянам повторение дефолта 1998 года
Фото: ТАСС
Приближающийся масштабный кризис в экономике России лично коснется многих россиян. Такое мнение озвучил экономист Михаила Делягина, его слова приводит ИА Deita.ru со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».

Миллионы рядовых граждан оказались на грани полного разорения, считает Михаил Делягин. Он отмечает, что с момента начала проблем в экономике из-за «коронакризиса» россияне практически полностью потратили свои денежные накопления, взяли максимально возможный объем кредитов и при этом максимально сократили свои расходы. Вместе с тем, ради увеличения доходов граждане уже занимаются всеми доступными им подработками и «халтурой».

Делягин уверен, что многие россияне уже использовали все доступные им опции по отсрочке кредитных платежей, а также аналогичные возможности, представляемые ресурсо-снабжающими компаниями. Таким образом, все кто уже испробовал перечисленные выше способы остаться на плаву, находятся на грани личного банкротства, делает вывод он.


С учетом этого, Делягин не исключает, что наступающий август действительно окажется «черным», в случае, если по России прокатится масштабная волна личных банкротств. Ее эффект экономист сравнивает с последствиями дефолта 1998 года. В результате в стране резко упадет деловая активность, а большая часть населения окажется во власти депрессию и чувства безнадежности, прогнозирует он. С подобным «багажом» властям будет крайне сложно вывести страну из кризиса и вернуть ее к экономическому росту, заключает Делягин.
 
 
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Миллионы рядовых граждан оказались на грани полного разорения.
 
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