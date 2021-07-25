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Политолог Юрий Шевцов: высока вероятность, что на территории Литвы возникнет община мигрантов

25.07.2021 20:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О роли СМИ, которые сегодня сродни оружию массового поражения. Взять хотя бы миграционный кризис. И мы сейчас не о ситуации на белорусско-литовской границе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Политолог Юрий Шевцов: высока вероятность, что на территории Литвы возникнет община мигрантов

Евгений Пустовой, СТВ:
Порция очередной лжи – Лукашенко давит Литву ближневосточными мигрантами. Первое – ну это какой авторитет надо иметь, чтобы людей другой культуры – свободолюбивой ближневосточной цивилизации – мобилизировать на крестовый поход против прихвостней современных тевтонов. Такого лидера надо боготворить.

И второе – что это за государство, где из-за пары сотен мигрантов надо вводить чрезвычайное положение, кричать о политическом кризисе и просить ввести армию НАТО? Это не государство – это истеричное образование на землях, принадлежащих нашим предкам.

Политолог Юрий Шевцов: высока вероятность, что на территории Литвы возникнет община мигрантов

Юрий Шевцов, политолог:
Сейчас, когда снялся белорусский барьер, возникла серьезнейшая угроза появления восточного маршрута миграции беженцев из горячих точек в Европейский союз. Можно долго говорить на эту тему, но я хочу напомнить, что, например, в 2015 году, когда подобный маршрут открылся на Балканах, то тогда за год в Европу прошло, в основном в Германию, более миллиона беженцев.

Дело идет к тому, что Европейский союз собрался концентрировать на территории Литвы вот этих беженцев. Было две партии беженцев, которые прошли через Литву в Польшу, и Польша их вернула, и Литва их приняла. То есть Литва превращается в своего рода концентратор этих беженцев. Это значит, что высока вероятность, что на территории Литвы возникнет заметная для этой маленькой страны община мигрантов. Вот как они себя поведут, будет зависеть от того, какую политику интеграции беженцев в свое общество выберет Литва. Пока те законы, которые Литва приняла, вот эти недавние поправки в законы, а точнее, они так их назвали, принятые Сеймом, они очень конфронтационные.

Политолог Юрий Шевцов: высока вероятность, что на территории Литвы возникнет община мигрантов

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Новости Беларуси. О роли СМИ, которые сегодня сродни оружию массового поражения. Взять хотя бы миграционный кризис. И мы сейчас не о ситуации на...
 
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