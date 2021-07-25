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Блогер из Литвы: «Наши правоохранители не стали бы сами преступниками из-за того, что наши власти их так поставили»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О роли СМИ, которые сегодня сродни оружию массового поражения. Взять хотя бы миграционный кризис. И мы сейчас не о ситуации на белорусско-литовской границе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Пустовой, СТВ:
Лауринас Рагельскис, блогер (Литва):
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Блогер из Литвы: «Наши правоохранители не стали бы сами преступниками из-за того, что наши власти их так поставили»
Новости Беларуси. О роли СМИ, которые сегодня сродни оружию массового поражения. Взять хотя бы миграционный кризис. И мы сейчас не о ситуации на...
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