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Чего не делать в жару: спасатели советуют, как пережить новые “+30”

25.07.2021 21:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Чего не делать в жару: спасатели советуют, как пережить новые “+30”
Пейте больше воды и не пейте алкоголь / Еврорадио
Накануне новой волны тепла МЧС Беларуси подготовило рекомендации и рассказало, чем спасаться при высоких температурах.

Во-первых, постарайтесь не выходить на улицу с 12 до 16 часов. В это время солнце наиболее активно. Если избежать этого не удается, надевайте шляпу или берите зонтик. Используйте в это время закрытую одежду и солнцезащитные кремы.

А вот декоративную косметику лучше не использовать вообще. Закупорка пор может привести к перегреву организма.

Не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается. А вот воды пейте как можно больше.


Постарайтесь в жаркие дни не покупать продукты с рук. При высоких температурах бактерии размножаются быстро.

Когда температура воздуха поднимается выше 25°С, прекращайте активные занятия спортом. А еще старайтесь не путешествовать на автомобиле. Ну или хотя бы будьте максимально внимательны, из-за жары может рассеиваться внимание.

А главное — не нервничайте. Любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнечного удара, говорят спасатели.
 
 
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Во-первых, постарайтесь не выходить на улицу с 12 до 16 часов.
 
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