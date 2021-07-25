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Пейте больше воды и не пейте алкоголь / Еврорадио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чего не делать в жару: спасатели советуют, как пережить новые “+30” Во-первых, постарайтесь не выходить на улицу с 12 до 16 часов.

Во-первых, постарайтесь не выходить на улицу с 12 до 16 часов. В это время солнце наиболее активно. Если избежать этого не удается, надевайте шляпу или берите зонтик. Используйте в это время закрытую одежду и солнцезащитные кремы.А вот декоративную косметику лучше не использовать вообще. Закупорка пор может привести к перегреву организма.Не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается. А вот воды пейте как можно больше.Постарайтесь в жаркие дни не покупать продукты с рук. При высоких температурах бактерии размножаются быстро.Когда температура воздуха поднимается выше 25°С, прекращайте активные занятия спортом. А еще старайтесь не путешествовать на автомобиле. Ну или хотя бы будьте максимально внимательны, из-за жары может рассеиваться внимание.А главное — не нервничайте. Любое перевозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнечного удара, говорят спасатели.