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WSJ: новые санкции США против Беларуси могут коснуться нефтяного сектора и удобрений
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
В материале приводится комментарий одного из американских официальных лиц. «Мы не будем анонсировать конкретные меры», — сказал он. По версии чиновника, «США вместе с партнерами и союзниками продолжат привлекать к ответственности» власти Беларуси, в том числе «путем введения санкций».
Данная тема обсуждалась ранее в этом месяце на встрече Светланы Тихановской с официальными лицами США. Как сообщил газете советник Тихановской Франак Вячорка, представители Госдепартамента дали понять, что намерены ввести новые ограничительные меры в отношении «калийного и нефтяного секторов Беларуси». О каких сроках идет речь, в публикации не уточняется.
Напомним, пресс-служба Белого дома после встречи Тихановской с помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном опубликовала заявление. В нем говорилось, что Соединенные Штаты продолжат привлекать власти Беларуси «к ответственности за их действия», в том числе посредством санкций.
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В материале приводится комментарий одного из американских официальных лиц.
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