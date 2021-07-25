Источник материала: UDF



Фото: Reuters

The Wall Street Journal

ТАСС

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так WSJ: новые санкции США против Беларуси могут коснуться нефтяного сектора и удобрений В материале приводится комментарий одного из американских официальных лиц.

В материале приводится комментарий одного из американских официальных лиц. «Мы не будем анонсировать конкретные меры», — сказал он. По версии чиновника, «США вместе с партнерами и союзниками продолжат привлекать к ответственности» власти Беларуси, в том числе «путем введения санкций».Данная тема обсуждалась ранее в этом месяце на встречес официальными лицами США. Как сообщил газете советник Тихановской, представители Госдепартамента дали понять, что намерены ввести новые ограничительные меры в отношении «калийного и нефтяного секторов Беларуси». О каких сроках идет речь, в публикации не уточняется.Напомним, пресс-служба Белого дома после встречи Тихановской с помощником американского президента по национальной безопасностиопубликовала заявление. В нем говорилось, что Соединенные Штаты продолжат привлекать власти Беларуси «к ответственности за их действия», в том числе посредством санкций.