Чальцы Саюза палякаў Беларусі выйшлі на вуліцы гарадоў Польшчы, каб нагадаць пра лёс Борыс і Пачобута

Источник материала: Свабода

Там жа знаходзіцца ў зьняволеньні старшыня Саюза палякаў Беларусі Анжаліка Борыс, нагадвае Польскае радыё .

Анджэй Пісальнік, галоўны рэдактар парталу СПБ Znadniemna. pl, паведаміў, што пікеты салідарнасьці з Пачобутам і Борыс прайшлі ў Варшаве, Беластоку і Сопаце:

«Чальцы Саюза палякаў Беларусі, якія ў цяперашні час знаходзяцца ў Польшчы, выходзяць на вуліцы, каб нагадаць мінакам і СМІ пра чацьвёрты месяц знаходжаньня ў зьняволеньні Анжалікі Борыс і Анджэя Пачобута, пра тое, што палякаў у Беларусі дагэтуль перасьледуюць».

У Сопаце да пікету далучыліся эўрадэпутатка Гэнрыка Кшывонос-Стыхарска і сэнатар Богдан Барусэвіч.

