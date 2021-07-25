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«Почувствовала, что сама могу покупать себе что-то». Поговорили с девушкой, которая уже второе лето подрабатывает в кафе

25.07.2021 22:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О том, как и где заработать, думают сотни молодых людей по всей стране. Свои первые кровные многие из нас зарабатывали именно в середине лета, во время сезонных подработок. Пока одни усиливают знания после очередного курса колледжа или университета, другие копят на мечту, а для третьих это настоящий вызов перед самим собой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Почувствовала, что сама могу покупать себе что-то». Поговорили с девушкой, которая уже второе лето подрабатывает в кафе

В Беларуси свыше тысячи студотрядов, где работу получили около 30 тысяч подростков. Но это не единственный маршрут для юных «карьеристов». Устроиться на первое рабочее место может каждый желающий с 14 лет с разрешения родителей и с 16 лет – самостоятельно. И твои карманные деньги уже в кармане.

«Почувствовала, что сама могу покупать себе что-то». Поговорили с девушкой, которая уже второе лето подрабатывает в кафе

Я в первый раз. Что вы мне можете подсказать?
Вы хотите покушать плотно или перекусить?
– Перекусить.

«Почувствовала, что сама могу покупать себе что-то». Поговорили с девушкой, которая уже второе лето подрабатывает в кафе

Знакомьтесь, это Валерия Алексиюк. Уже второе лето девушка подрабатывает в кафе быстрого питания. Работает по шесть часов и два через два. Говорит, для нее это способ прокачать навыки общительности и ощутить финансовую независимость.

«Почувствовала, что сама могу покупать себе что-то». Поговорили с девушкой, которая уже второе лето подрабатывает в кафе

В будущем Лера грезит о службе в МЧС и даже занимается пожарным спортом. Свой бюджет распределила между ноутбуком и учебой.

«Почувствовала, что сама могу покупать себе что-то». Поговорили с девушкой, которая уже второе лето подрабатывает в кафе

Валерия Алексиюк, жительница Бреста:
Я нашла объявление, просто позвонила, пришла сюда, со мной поговорили. Я прошла стажировку, и меня взяли. Я почувствовала, что сама могу покупать себе что-то. Я коплю на ноутбук, уже почти насобирала.

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. О том, как и где заработать, думают сотни молодых людей по всей стране. Свои первые кровные многие из нас зарабатывали именно в середине лета, во...
 
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