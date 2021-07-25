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«Раньше было правило такое». Почему в старину самым высоким зданием в деревне была церковь?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Примером непредсказуемости стихии стал случай в Минском районе. От удара молнии погибла девушка. Она вместе с друзьями пряталась под деревом. Другие пострадавшие все еще в больнице, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
75 % молний, по словам ученых, встречаются между облаками, остальные 25 % – бьют в землю. Это десятки тысяч ампер и миллионы вольт. Вот и получается, что большой ток запекает изнутри все живое, а истории спасений называют не иначе чем чудом.
Максим Усаченок, заместитель заведующего центром «Физика плазмы» НАН Беларуси:
Оксана Семашко, корреспондент:
Максим Усаченок:
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Новости Беларуси. Примером непредсказуемости стихии стал случай в Минском районе. От удара молнии погибла девушка. Она вместе с друзьями пряталась под деревом....
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