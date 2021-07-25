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«Учиться пойду в автошколу». Что говорят белорусы, которые получили свою первую зарплату?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О том, как и где заработать, думают сотни молодых людей по всей стране. Свои первые кровные многие из нас зарабатывали именно в середине лета, во время сезонных подработок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Пока одни усиливают знания после очередного курса колледжа или университета, другие копят на мечту, а для третьих это настоящий вызов самому себе. В 2021 году 30 тысяч молодых людей пополнили студотряды. И это без учета тех, кто нашел подработку сам.
Настоящие хедхантеры (или охотники за головами), а точнее за рабочими руками – в Малоритском районе. В хозяйстве «Хотиславский» трудовой десант собрали из местных ребят.
Пока в поле одни урожай собирают, другие ждут его, чтобы высушить. Работа нехитрая, но важная. 10-классник Илья копит на мечту, она здесь одна на всех – двухколесный друг с мотором.
Илья Пищик, житель Малориты:
Если у Ильи двухколесный еще только в мечтах, то у коллег – давно реальность. Но это не исключает финансовые потребности.
– А почему в деревне мечта – мотоцикл?
На права, категория B, учиться пойду в автошколу.
Скорее всего на расходники, запчасти к мотоциклу, чтобы лучше ехал.
Урожай с полей прибывает тоннами, альтернативы для хозяйств на такую сезонную работу нет. Платят юным специалистам везде по-разному, например, в «Хотиславском» – около 600 рублей.
Александр Давидович, главный агроном сельхозпредприятия «Хотиславский»:
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Новости Беларуси. О том, как и где заработать, думают сотни молодых людей по всей стране. Свои первые кровные многие из нас зарабатывали именно в середине лета, во...
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