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За неделю – полтысячи рублей. Узнали, как можно подработать в фермерском хозяйстве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О том, как и где заработать, думают сотни молодых людей по всей стране. Свои первые кровные многие из нас зарабатывали именно в середине лета, во время сезонных подработок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Пока одни усиливают знания после очередного курса колледжа или университета, другие копят на мечту, а для третьих это настоящий вызов самому себе. В 2021 году только студотряды пополнили почти 30 тысяч молодых людей. И это без учета тех, кто нашел подработку сам.
Клубника, голубика, малина, ежевика, смородина, крыжовник, под занавес – арбуз. Ягодная рабочая биржа в Беларуси открывается с апреля. Фермеры подыскивают бригадиров с командами. А уже летом в dream team вливается «свежая кровь».
Олеся Шульжик, глава фермерского хозяйства:
В фермерском хозяйстве Олеси Шульжик сейчас горячо. Больше 150 гектаров, а на них ягоды, которые каждый день ждут в столичных торговых сетях. Чтобы обеспечить бесперебойные поставки, нужно от 100 пар золотых ручек сборщиков. Приезжают не только из родного Дрогичина, но и из пяти ближайших районов. За килограмм сбора здесь платят 1,5 рубля. Так, за неделю в кармане – полтысячи рублей.
Вчерашний школьник Павел копит на свою первую машину.
Павел Олексиюк, житель Дрогичина:
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Павел Олексиюк:
А для 12-летней Маши Шумик из Дрогичина это прививка от излишнего расточительства. Трудовую школу девочка проходит под присмотром мамы.
Елена Шумик, жительница Дрогичина:
Кристина Протосовицкая:
Мария Шумик, жительница Дрогичина:
Кристина Протосовицкая:
Мария Шумик:
Белорусские фермеры в высокий сезон платят щедро. Конкуренция не дает поскупиться. Это фермерское хозяйство работает только на белорусский рынок – принципиальная позиция хозяев. Пять лет назад сами начали фасовать ягоду и напрямую поставлять. А это новые сезонные рабочие места.
Кристина Протосовицкая:
Олеся Шульжик:
Кристина Протосовицкая:
Олеся Шульжик:
Трудовой час при фасовке – а здесь одна молодежь – стоит 3,5 рубля. И самое приятное в такой работе, что при сборе ягод никто не запрещает пробовать витаминную продукцию. К слову, СТВ тоже взяло на себя обязательства временного студенческого летнего трудоустройства.
Кристина Протосовицкая:
Ягодный сезон активно продолжается. На полях трудятся не только взрослые, но и студенты и школьники. Кто-то, чтобы заработать на новую машину, а кто-то – на новые наряды.
Самое ценное, что не измеряется ни в одной валюте мира, – это опыт. Ведь трудовое лето никогда не проходит даром.
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Новости Беларуси. О том, как и где заработать, думают сотни молодых людей по всей стране. Свои первые кровные многие из нас зарабатывали именно в середине лета, во...
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