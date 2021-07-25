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«Снасти являются хорошим проводником». Что делать, если молния застала вас на рыбалке?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Примером непредсказуемости стихии стал случай в Минском районе. От удара молнии погибла девушка. Она вместе с друзьями пряталась под деревом. Другие пострадавшие все еще в больнице, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В таких ситуациях крайне тяжело подбирать слова. Правильно ли сделали молодые люди, когда стали прятаться под деревом? С детства нас учат, что так делать нельзя. Но ведь такие ситуации – редкость. Не сразу сообразишь, куда бежать и где переждать стихию.
Возможно, их воспоминания и эмоции, а также советы спасателей помогут в будущем принимать правильные решения в экстренных ситуациях.
Оксана Семашко, корреспондент:
Сегодня на пляже о том страшном дне напоминают не только цветы и венки. Беспощадная молния исполосовала ольху сверху донизу. И нанесла непоправимую рану сразу пяти семьям. И эта рана сейчас как будто кровоточит по дереву.
Юрий Петров:
Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
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Новости Беларуси. Примером непредсказуемости стихии стал случай в Минском районе. От удара молнии погибла девушка. Она вместе с друзьями пряталась под деревом....
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