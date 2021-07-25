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«Снасти являются хорошим проводником». Что делать, если молния застала вас на рыбалке?

25.07.2021 22:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Примером непредсказуемости стихии стал случай в Минском районе. От удара молнии погибла девушка. Она вместе с друзьями пряталась под деревом. Другие пострадавшие все еще в больнице, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Снасти являются хорошим проводником». Что делать, если молния застала вас на рыбалке?

В таких ситуациях крайне тяжело подбирать слова. Правильно ли сделали молодые люди, когда стали прятаться под деревом? С детства нас учат, что так делать нельзя. Но ведь такие ситуации – редкость. Не сразу сообразишь, куда бежать и где переждать стихию.

Оксана Семашко не только побывала на месте трагедии, но и разыскала тех, кому повезло выжить после удара молнии.

Возможно, их воспоминания и эмоции, а также советы спасателей помогут в будущем принимать правильные решения в экстренных ситуациях.

«Снасти являются хорошим проводником». Что делать, если молния застала вас на рыбалке?

Оксана Семашко, корреспондент:
Особо опасна гроза для любителей отдыха у воды. Вода – отличный проводник тока. Удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 метров. Как видим, отсюда до места трагедии еще меньше.

Шанс на жизнь был равен нулю. История ребёнка, которого насквозь пронзила молния

«Снасти являются хорошим проводником». Что делать, если молния застала вас на рыбалке?

Сегодня на пляже о том страшном дне напоминают не только цветы и венки. Беспощадная молния исполосовала ольху сверху донизу. И нанесла непоправимую рану сразу пяти семьям. И эта рана сейчас как будто кровоточит по дереву.

«Снасти являются хорошим проводником». Что делать, если молния застала вас на рыбалке?

Юрий Петров:
Речка течет, и удар молнии в речку. Прямо все вскипает. Мы сами были здесь. Дождь пошел. Мы собрались и уехали.

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«Снасти являются хорошим проводником». Что делать, если молния застала вас на рыбалке?

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Если вы находитесь в лесу, то ни в коем случае не прячьтесь под одиноко стоящими большими деревьями. Посмотрите низкорослые кусты. И там обязательно укройтесь. Если вы находитесь на рыбалке, то необходимо ее немедленно прекратить, поскольку снасти являются хорошим проводником.

Подробности в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. Примером непредсказуемости стихии стал случай в Минском районе. От удара молнии погибла девушка. Она вместе с друзьями пряталась под деревом....
 
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