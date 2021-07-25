«Я и события могу предвидеть». Как белорус после удара молнии начал ставить на спорт

Новости Беларуси. Оксана Семашко разыскала тех, кому повезло выжить после удара молнии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Андрей Скоринкин, поэт, член Союза писателей Беларуси и России: Через меня прошел ток мощностью 27,5 тысячи вольт.
Это сегодня белорусский поэт Андрей Скоринкин шутит: если бы убила молния, то не получил бы медаль Франциска Скорины.
Андрей Скоринкин: Сырой день был. И вот как-то через воздух возникла вольтова дуга. Не было бы этого, может быть, я бы более в таком спокойном, размеренном ритме жил, творил, а когда это произошло, произошла встряска организма. После этого я создал рок-оперу «Курган» на основе поэмы-легенды Владимира Мулявина и Игоря Лученка «Гусляр». Мы с Игорем Лученком написали произведение, которым очень дорожил мэтр советской эстрады Иосиф Кобзон. Песня называется «Исповедь». Говорят, Эдита Пьеха маленьким напряжением сама себя стимулирует, чтобы кожа не старела. Меня как-то так большим напряжением ударило. Так, может быть, уже я как Кощей Бессмертный буду?
Поцелуй Зевса или природная отметина обычно тех, кто выжил после электрического разряда, наделяет не только уникальными способностями, но и верой в новую жизнь.
Андрей Скоринкин: Я теперь вижу человека насквозь. Очень сложно меня обмануть. Не только человека, я и события могу предвидеть, и многое другое. Причем безошибочно пока получается. Даже зайдешь иногда в букмекерскую контору. Все ко мне обращались с просьбой: «Скажи, пожалуйста, а как сыграют?» Я давал возможность зарабатывать людям.
Грусть души светла, не помни зла.
За все грехи людские ты прости меня.
Плавится заря, темнеет высь на склоне дня.
Где-то вдалеке нас заждались друзья, родня.
Струны золотые порвались, слезой звеня.
Прошлая любовь, былая жизнь, прости меня.
Грусть души светла, не помни зла.
За все грехи людские ты прости меня.