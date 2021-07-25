ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Я и события могу предвидеть». Как белорус после удара молнии начал ставить на спорт

25.07.2021 22:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оксана Семашко разыскала тех, кому повезло выжить после удара молнии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Я и события могу предвидеть». Как белорус после удара молнии начал ставить на спорт

Андрей Скоринкин, поэт, член Союза писателей Беларуси и России:
Через меня прошел ток мощностью 27,5 тысячи вольт.

Это сегодня белорусский поэт Андрей Скоринкин шутит: если бы убила молния, то не получил бы медаль Франциска Скорины.

«Я и события могу предвидеть». Как белорус после удара молнии начал ставить на спорт

Андрей Скоринкин:
Сырой день был. И вот как-то через воздух возникла вольтова дуга. Не было бы этого, может быть, я бы более в таком спокойном, размеренном ритме жил, творил, а когда это произошло, произошла встряска организма. После этого я создал рок-оперу «Курган» на основе поэмы-легенды Владимира Мулявина и Игоря Лученка «Гусляр». Мы с Игорем Лученком написали произведение, которым очень дорожил мэтр советской эстрады Иосиф Кобзон. Песня называется «Исповедь». Говорят, Эдита Пьеха маленьким напряжением сама себя стимулирует, чтобы кожа не старела. Меня как-то так большим напряжением ударило. Так, может быть, уже я как Кощей Бессмертный буду?

Шанс на жизнь был равен нулю. История ребёнка, которого насквозь пронзила молния

Поцелуй Зевса или природная отметина обычно тех, кто выжил после электрического разряда, наделяет не только уникальными способностями, но и верой в новую жизнь.

«Я и события могу предвидеть». Как белорус после удара молнии начал ставить на спорт

Андрей Скоринкин:
Я теперь вижу человека насквозь. Очень сложно меня обмануть. Не только человека, я и события могу предвидеть, и многое другое. Причем безошибочно пока получается. Даже зайдешь иногда в букмекерскую контору. Все ко мне обращались с просьбой: «Скажи, пожалуйста, а как сыграют?» Я давал возможность зарабатывать людям.

«Вот как я это видел глазами своими». Рассказ мальчика, который выжил после удара молнии

«Я и события могу предвидеть». Как белорус после удара молнии начал ставить на спорт

Грусть души светла, не помни зла.
За все грехи людские ты прости меня.
Плавится заря, темнеет высь на склоне дня.
Где-то вдалеке нас заждались друзья, родня.
Струны золотые порвались, слезой звеня.
Прошлая любовь, былая жизнь, прости меня.
Грусть души светла, не помни зла.
За все грехи людские ты прости меня.

Подробности в видеоматериале.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Оксана Семашко разыскала тех, кому повезло выжить после удара молнии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Андрей Скоринкин, поэт, член Союза...
 
Новости дня
Новости разные
 
Реанимация и даже операционная – закрытых дверей не будет. Студент-медик на месяц стал санитаром
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by