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День пожарной службы: как работают спасатели и каково это, рисковать собой, выручая других?
Источник материала: ОНТ
Они всегда на страже. Они способны укротить огненную стихию. Сегодня пожарная служба страны отмечает профессиональный праздник. Одно из самых оснащенных и подготовленных ведомств берет свое начало в далеком 1853 году. Когда 25 июля в Минске появилась первая пожарная часть. И сегодня наши спасатели – люди смелые и огнестойкие – не только тушат пожары, они готовы действовать в самых сложных условиях природных и техногенных катастроф. Рискуют собой, спасая других. Каково это – пройти огонь, воду и не только?
В этой профессии нет места страху. А люди рядом – больше чем коллеги. Отбросить эмоции, чтобы взять верх над стихией, – то, чем ежедневно руководствуются спасатели. И то, что многие привыкли называть чудом, для них обычная работа. Эвакуировать людей из горящей квартиры и дать шанс на второй день рождения – все это под силу пожарным.
В пожарной части всегда звук тишины может прерваться сиреной. Люди в касках – всегда в боевой готовности. Профессия обязывает реагировать мгновенно. И здесь без права на ошибку. Обувь, комбинезон, боевка и ремень – надеть спецодежду и уложиться в 30 секунд – такой норматив у пожарных. Все действия выверены до автоматизма. Они знают, что их ждут.
В геопортале МЧС – Беларусь как на ладони. Получая снимок из космоса, мы переводим его в другой спектральный диапазон – это позволяет нам увидеть фронт распространения и площадь пожара. Далее мы накладываем квартальную сеть Минлесхоза, и она позволяет распределить нужное количество сил и средств для максимально эффективного и быстрого тушения пожара.
Обмен информации в этом центре – ежесуточно. В случае ЧС – мгновенно. Сюда, в Республиканский центр управления и реагирования на ЧС, стекается вся информация о происшествиях: затопленные дома, пожары – с помощью техники, можно рассчитать даже площадь возгорания. Клик мышью – и все подробности на интерактивной карте. От реакции диспетчеров зависят зачастую и жизни людей. В этом им помогают современные технологии, в том числе – космические.
Оказывать помощь в зоне бедствий и катастроф в любой точке мире – это про спецотряд «Зубр». Подразделение, считается по праву элитой МЧС. На счету спасателей – операции в десятках стран мира: от Аргентины до Китая. Наводнения в Сербии, полыхающие от огня леса в России. И там был след белорусских спасателей.
Каждый сотрудник спецотряда владеет несколькими специальностями: альпинист, водолаз, кинолог – своего рода универсальный спасатель, готовый реагировать на любое ЧС, в любых погодных и климатических условиях. Подготовка ведется с учетом особенностей международного реагирования. Знание иностранного языка для этой группы – обязательное требование. Находить людей живыми помогает и техника. Многие образцы – единственные в стране.
На вооружении отряда очень много уникальной техники. Одна из них – насосная станция «Cигма». Производительность данной станции – более 1000 л в секунду. Применяется при ликвидации наводнений. В Беларуси – в единичном экземпляре и находится на вооружении отряда.
Для одних – праздник, для других – очередная тренировка. Только один день в году пожарные делятся своими навыками спасения, и здесь весь арсенал спецсредств. Масштабные гуляния, по традиции, развернулись в столичном парке Горького. Это своего рода кульминация профессионального праздника.
В том, что их служба и опасна и труда, убедился каждый. Ведь пожарные – люди, которые знают об огне все. И умеют с ним бороться. Несмотря на возраст, стаж и даже должность, гордость за профессию – то, что объединяет всех спасателей.
Каждый день люди в касках заступают на боевое дежурство. И каждый раз готовы рисковать собой ради других. И даже спустя годы (а многие в профессии не один десяток лет) для пожарных неизменным остается одна миссия: спасти и уберечь.
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Они всегда на страже. Они способны укротить огненную стихию. Сегодня пожарная служба страны отмечает профессиональный праздник. Одно из самых оснащенных и...
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