День пожарной службы: как работают спасатели и каково это, рисковать собой, выручая других?

Источник материала: ОНТ

Они всегда на страже. Они способны укротить огненную стихию. Сегодня пожарная служба страны отмечает профессиональный праздник. Одно из самых оснащенных и подготовленных ведомств берет свое начало в далеком 1853 году. Когда 25 июля в Минске появилась первая пожарная часть. И сегодня наши спасатели – люди смелые и огнестойкие – не только тушат пожары, они готовы действовать в самых сложных условиях природных и техногенных катастроф. Рискуют собой, спасая других. Каково это – пройти огонь, воду и не только?





В этой профессии нет места страху. А люди рядом – больше чем коллеги. Отбросить эмоции, чтобы взять верх над стихией, – то, чем ежедневно руководствуются спасатели. И то, что многие привыкли называть чудом, для них обычная работа. Эвакуировать людей из горящей квартиры и дать шанс на второй день рождения – все это под силу пожарным.

Михаил Варавко, начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №40 г. Минска: «Самое сложное – это перебороть свой страх. Когда ты заходишь и ничего не видишь. Когда на расстояние вытянутой руки ничего не видишь. И когда люди говорят, что в горящей квартире есть человек, а тебе нужно идти вперед. Конечно, командная работа. И пострадавшие тяжелые, один это не сделаешь, и вскрыть дверь одному будет проблематично. Подготовка в плане пожарной аварийно-спасательной подготовки, физическая выносливость дает нам уверенность в том, что мы приедем домой живыми».

В пожарной части всегда звук тишины может прерваться сиреной. Люди в касках – всегда в боевой готовности. Профессия обязывает реагировать мгновенно. И здесь без права на ошибку. Обувь, комбинезон, боевка и ремень – надеть спецодежду и уложиться в 30 секунд – такой норматив у пожарных. Все действия выверены до автоматизма. Они знают, что их ждут.

Владимир Сницеров, старший пожарный пожарной аварийно-спасательной части №3 г. Минска: «Ты заходишь в горящий дом, квартиру. Здесь не нужно книги, здесь нужна логика. Здесь нужно думать. Всякое может случиться в любую минуту, секунду. Обрушение, взрыв. Тебе нужно найти человека. А человек может быть просто под диваном, в шкафчике. Это нужно каждый участок квартиры обойти. Находим мы его по 10 раз, по 20. При задымлении ты можешь его даже не заметить. Тоже – маленький ребенок. Это вообще очень тяжело. Ребенок плачет “у меня котик там”. Его надо найти. По-человечески. Нужно. Бывали случаи, наверное у всех. Ты только потом понимаешь, что ты вытащил человека, который весом 130 кг. Хоть физически это практически невозможно. Или горящий баллон достать – вот в чем риск. Самое яркое – это когда дети тебе машут. Говорят: здравствуйте, спасатель, или, там, им каску наденешь. Вот это ярко. А все остальное – работа. Ее надо выполнить».

В геопортале МЧС – Беларусь как на ладони. Получая снимок из космоса, мы переводим его в другой спектральный диапазон – это позволяет нам увидеть фронт распространения и площадь пожара. Далее мы накладываем квартальную сеть Минлесхоза, и она позволяет распределить нужное количество сил и средств для максимально эффективного и быстрого тушения пожара.

Обмен информации в этом центре – ежесуточно. В случае ЧС – мгновенно. Сюда, в Республиканский центр управления и реагирования на ЧС, стекается вся информация о происшествиях: затопленные дома, пожары – с помощью техники, можно рассчитать даже площадь возгорания. Клик мышью – и все подробности на интерактивной карте. От реакции диспетчеров зависят зачастую и жизни людей. В этом им помогают современные технологии, в том числе – космические.

Мария Гомон, официальный представитель Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси: «Мы можем получать данные от порядка 40 космических аппаратов, в том числе от группировки белорусско-российских спутников. Такие снимки явились первоисточником обнаружения боле 250 пожаров только за прошлый год».

Оказывать помощь в зоне бедствий и катастроф в любой точке мире – это про спецотряд «Зубр». Подразделение, считается по праву элитой МЧС. На счету спасателей – операции в десятках стран мира: от Аргентины до Китая. Наводнения в Сербии, полыхающие от огня леса в России. И там был след белорусских спасателей.

Андрей Метельский, первый заместитель начальника Республиканского отряда специального назначения «Зубр»: «Отряд "Зубр" – это подразделение, готовое к ликвидации абсолютно всех видов ЧС. В 2013 году наш отряд прошел аттестацию по стандартам INSARAG – это международная группа по поиску и спасению ООН. На сегодня он подтвердил свое право участвовать в международных и спасательных операциях и внесен группой ООН в список отрядов, рекомендуемых к привлечению международной ЧС».

Каждый сотрудник спецотряда владеет несколькими специальностями: альпинист, водолаз, кинолог – своего рода универсальный спасатель, готовый реагировать на любое ЧС, в любых погодных и климатических условиях. Подготовка ведется с учетом особенностей международного реагирования. Знание иностранного языка для этой группы – обязательное требование. Находить людей живыми помогает и техника. Многие образцы – единственные в стране.

На вооружении отряда очень много уникальной техники. Одна из них – насосная станция «Cигма». Производительность данной станции – более 1000 л в секунду. Применяется при ликвидации наводнений. В Беларуси – в единичном экземпляре и находится на вооружении отряда.

Сергей Новичук, оперативный дежурный Республиканского отряда специального назначения «Зубр»: «Оперативная работа, тушение пожаров, ликвидация аварий – это мое. Я отвечаю за боеготовность подразделения отрядов на дежурных сутках. Специфика отряда, что в одном месте собрано много служб. Твоя цель – спасти человека. Потушить пожар. Достать из воды, из машины. А последствия уже потом, когда возвращаешься домой либо в машине едешь. Почему, когда на пожар все едут, в машине очень много разговоров: идет распределение обязанностей. Где-то еще шутки проскакивают. А назад, как практика показывает, – всегда все едут молча».

Для одних – праздник, для других – очередная тренировка. Только один день в году пожарные делятся своими навыками спасения, и здесь весь арсенал спецсредств. Масштабные гуляния, по традиции, развернулись в столичном парке Горького. Это своего рода кульминация профессионального праздника.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: «Много лет назад, когда организовывалась эта служба, это было добровольное общество людей, которые оказывали помощь при тушении пожара, а сегодня министерство МЧС – высококлассные профессионалы своего дела, оснащенные современной техникой, экипировкой, готовы прийти в любую минуту на помощь, МЧС – это служба постоянной готовности».

В том, что их служба и опасна и труда, убедился каждый. Ведь пожарные – люди, которые знают об огне все. И умеют с ним бороться. Несмотря на возраст, стаж и даже должность, гордость за профессию – то, что объединяет всех спасателей.

Каждый день люди в касках заступают на боевое дежурство. И каждый раз готовы рисковать собой ради других. И даже спустя годы (а многие в профессии не один десяток лет) для пожарных неизменным остается одна миссия: спасти и уберечь.

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